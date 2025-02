Fin de ciclo aeronáutico en Cádiz

El futuro de la planta de Airbus en Puerto Real se ha desvelado esta semana a través del presidente de la compañía en España, Alberto Gutiérrez , que confirmó que la factoría era inviable económicamente y que se iba hacia su fusión con la planta de El Puerto . Gutiérrez aseguró que se mantendrá el empleo y, además, se abre la posibilidad de convertir la planta puertorrealeña en un centro tecnológico.

La intención de Airbus tiene un impacto letal para la Bahía , como ya han advertido la patronal gaditana y los empresarios de la industria auxiliar.

Airbus cierra una matriz y el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO han presentado un plan alternativo que ve con buenos ojos Airbus, pero que, desde luego, no asegura el empleo a los 386 trabajadores de Puerto Real ni tampoco carga de trabajo para la veintena de subcontratas que trabajan para Airbus en la Bahía y que dan empleo a más de 2.000 personas.

Gobierno y sindicatos empiezan la semana que viene una negociación para que el empleo y la carga de trabajo se mantengan en Cádiz, algo que se antoja muy difícil ya que Airbus ha anunciado que utilizará el recurso de la movilidad laboral para reubicar a la mano de obra excedente de Puerto Real en El Puerto, Sevilla y Getafe. Este movimiento de piezas cierra un ciclo en la historia de la aeronáutica gaditana que arrancó hace 90 años en Puntales, con la implantación de Construcciones Aeronáuticas (CASA) y que en 1988 dio el salto hasta el polígono del Trocadero para inaugurar los que conocemos como Airbus Puerto Real.

De referente a maldita

Esta factoría lleva 33 años en la Bahía de Cádiz. La planta, de 68.390 metros cuadrados, fue i naugurada en octubre de 1988 y uno de sus momentos más dulces se vivió entre 2003 y 2004 cuando arrancó la producción del superjumbo A380. Puerto Real se encargó de la construcción de su estabilizador y del timón de cola. Este hito convirtió a la planta gaditana en pieza clave para relanzar la nueva joya de la corona de Airbus. Sin embargo, en 2019, la dirección de la compañía se vio obligada a retirar este programa de su oferta comercial por falta de clientes .

El último A380, un avión con capacidad para transportar 544 pasajeros, se entregará a lo largo de este 2021, lo que ha dejado a la factoría de Puerto Real sin una importante cadena de producción que ocupaba 17.000 metros cuadrados.

En mayo de 2019 visitó la planta puertorrealeña el nuevo responsable de Operaciones de la compañía, Michael Schöllhorn , que reconoció sin tapujos la necesidad de elaborar un plan industrial para asegurar y garantizar la actividad en la factoría tras la pérdida del A380, ya que con los programas del A350, A320 y A330 no era suficiente. Esta factoría tiene una plantilla ahora de 386 trabajadores, nada que ver con los 4.386 de Getafe, los 1.770 de San Pablo o los 1.360 de Illescas. Este mismo ejecutivo fue el que en otoño de 2020 confirmó la inviabilidad de la factoría.

La plantilla de Airbus Puerto Real suma en estos momentos unos 386 empleados tras la salida el pasado noviembre de medio centenar de trabajadores con cargo al plan especial de salidas incentivadas de un contingente que, hasta entonces, superaba los 400.

Esta factoría se ha especializado en la fabricación de estabilizadores y timones de cola de los aviones. Actualmente realiza una media de tres cajones mensuales del A350, unos 45 estabilizadores del A320, uno mensual del A330 y una estructura especial del ‘superjumbo’ A380 para los aviones que siguen en vuelo, ya que este programa ha quedado cancelado por falta de clientes. El pasado diciembre Airbus planteó la necesidad de desplazar a 50 montadores de la planta puertorrealeña a Sevilla.

Desde que estalló la pandemia en Europa en marzo e 2020, Airbus ha ido anunciando sus planes de ajuste para abordar la caída de pedidos de aviones y la hemorragia en su cuenta de resultados. El impacto, por tanto, del coronavirus ha sido letal para el gigante de la aviación en Europa que, en los primeros seis meses de 2020, perdió 1.919 millones de euros. Esta situación llevó a la dirección a establecer en abril un plan de restructuración que se ha ido aquilatando hasta que el pasado junio se fijó la hoja de ruta definitiva a seguir tanto en su división civil como en la de defensa, a la que pertenece la planta de El Puerto y las factorías de sevillanas de San Pablo y Tablada.

De esta forma, la compañía hizo una provisión de 1.200 millones de euros a cuenta del plan de reestructuración que, según el diseño presentado a finales de junio del año pasado, supondría la reducción de su plantilla mundial en 15.000 trabajadores de un total de 134.000 en la actualidad.

El ERTE frenó los despidos

Este plan incluía 900 despidos en España, de los que 151 correspondían a la planta de Puerto Real y 135 a la factoría portuense , sin embargo, este plan se frenó en octubre al llegar a un acuerdo la empresa con CC OO, que lidera el comité Intercentros, para cambiar medidas traumáticas por medidas más suaves. Así se estableció un cupo para salidas pactadas, bajas incentivadas y excedencias, además de un ERTE.

El plan que se pactó en octubre no contó con el respaldo mayoritario de las centrales sindicales que integran la mesa negociadora. De hecho, los representantes de CC OO y ATP, que suman 9 miembros en el comité frente a los 8 que se reparten UGT, CGT y SIPA, fueron los que firmaron el texto . Para UGT, fue un acuerdo alcanzado por una mayoría simple «que no representa a la totalidad de la plantilla» y, además, no se garantizaba la viabilidad de las plantas.

La voz de alarma saltó en la factoría de Puerto Real cuando se comprobó que la dirección de Airbus había invertido 60 millones de euros en la implantación de una nueva línea de montaje en la planta francesa de Saint Nazaire para el A321. Curiosamente, el final del programa A380 dejó libre espacio en la citada planta francesa, que cuenta con 3.200 empleados. Ya están operativas cuatro líneas de montaje de los fuselajes A320 y A321. Esta maniobra es la que soliviantó a la plantilla de Puerto Real.

La sombra del cierre ha pesado sobre Puerto Real con insistencia durante los últimos diez años y algunos de los ejecutivos de la compañía se han encargado de dar rienda suelta a esta teoría.

Toca ahora definir cómo será la fusión de las dos plantas gaditanas y su efecto en el empleo y en la carga de trabajo.