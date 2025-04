Cerrar o no cerrar empresas en Cádiz

La decisión de Airbus-España de mantener abiertas sus plantas pese al decreto de estado de alarma y del incremento de contagios por coronavirus ha llevado a las centrales sindicales a tomar medidas sobre las decisiones empresariales . Cabe recordar que Airbus cerró sus factorías el pasado jueves 19 de marzo y envió a casa a sus plantillas hasta el lunes 23, fecha en la que anunció la reapertura de todas sus instalaciones y la vuelta a la actividad industrial con un protocolo muy severo contra el virus. La decisión de Airbus, empresa tractora del sector aeronáutico, ha llevado a otros proveedores de primer nivel, caso Alestis, y de pymes del sector a seguir su camino y mantener abiertos sus centros de trabajo para alimentar a la cadena productiva aeronáutica . Cabe advertir que las dos planta de Alestis de Cádiz permanecen cerradas a raiz de una denuncia del cominté de empresa a la Imspección de Trabajo a la espera de veredicto.

Esta situación es la que ha puesto al límite a los sindicatos. Mientras que C C OO está actuando con denuncias ante la Inspección de Trabajo para forzar los cierres por supuestas irregularidades en los protocolos de salud y riesgos laborales, el sindicato UGT entiende que es la Administración la que debe velar por la seguridad y forzar al cierre y no los sindicatos. De todas formas, UGT también ha presentado denuncias contra empresas gaditanas que presuntamente no cumplen con el protocolo. Por su parte, el sindicato CGT ha tirado por la calle de enmedio y es partidario de ir a la huelga indefinida en Airbus a partir del 30 de marzo.

Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo, las principales industrias de la Bahía, Navantia y Dragados Offshore , entre otras, han ido cerrando sus instalaciones. La primera que paralizó su producción fue Navantia, que ordenó el cese de actividad en los diques de los tres astilleros gaditanos hasta nueva orden. Navantia comunicó esta decisión el mismo 15 de marzo a sus trabajadores. La siguiente en adoptar una posición firme fue Dragados Offshore que, inicialmente, mandó a su plantilla a casa el 19 de marzo hasta el día 23 y, posteriormente, activó un ERTE para todos sus trabajadores. Airbus también envió a casa a su plantilla, pero el lunes día 23 fijó la vuelta al tajo, lo que obligó a Alestis a mantener también la actividad.

Por otra parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT insta a las empresas que están planteando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor entre sus trabajadores a que consulten y negocien con los representantes sindicales las condiciones de la suspensiones de empleo antes de proceder presentación a fin de evitar futuros conflictos con las plantillas. La Junta ha confirmado que entre el jueves 19 y el lunes 23 de marzo se han solicitado en la provincia 5.765 ERTEs, de los 20.000 que se han presentado en Andalucía. Cádiz lidera el número de solicitudes.