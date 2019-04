ELECCIONES Carmen Calvo muestra sus «respetos» al flamenco en una cita con mujeres gitanas y artistas de Jerez La vicepresidenta del Gobierno ha dicho que «es necesario visibilizar la cultura gitana a la que le debemos mucho»

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, junto a la secretaria General del PSOE de Cádiz y presidenta de Diputación, Irene García, la secretaria General del PSOE local y alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, y el ministro del Interior y cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska, y la número dos Eva Bravo han visitado este lunes la sede de la Peña La Bulería de Jerez, donde han mantenido un encuentro con mujeres gitanas, artistas y otras peñas flamencas de la ciudad.

Calvo ha manifestado que «tenía un enorme interés en reunirme con el colectivo de mujeres gitanas, ya que como andaluza soy consciente de que la mitad de la población gitana de nuestro país está en esta comunidad autónoma». Además, ha seguido diciendo «en Jerez se pone de manifiesto el enorme trabajo que durante 40 años hemos hecho en España con el objetivo de conseguir una sociedad cohesionada y de convivencia que aquí es una realidad».

Para la socialista «Jerez es el ejemplo de la España respetuosa con la convivencia inclusiva de la diversidad y hoy estamos aquí para seguir trabajando junto a las mujeres gitanas con el objetivo de que se quiten estereotipos y defender la igualdad que les corresponde logrando los espacios de libertad que ellas necesitan en su cultura y en el conjunto de la convivencia de la sociedad española».

En este sentido, ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, «he de reconocer que mi lucha ha sido siempre la misma, cuando he tenido y cuando no he tenido responsabilidad de Gobierno». Por otro lado, ha hecho valer que «hay que recordar que los gitanos y las gitanas llevan siglos conviviendo en nuestro país y tenemos enorme deudas también de respeto y de reconocimiento por lo que ellos han aportado a este país y particularmente por lo que le han aportado a la cultura».

Para terminar defendiendo que «todo esto está unido al flamenco, inevitablemente, yo siempre he considerado tanto política como personalmente que el flamenco es uno de los pocos elementos que le da identidad a España en cualquier lugar del planeta».

Asimismo, ha recordado Calvo «como decía Lorca y como decía Falla» en el congreso que hicieron en los años 20 que «el flamenco es la música culta de este país». La ministra ha reconocido que “hace mucho tiempo que el flamenco abandonó los espacios reducidos y ahora se expone en los principales teatros, especialmente en los públicos, empezando por el Teatro Villamarta. «Por tanto, el flamenco es una parte fundamental para entender nuestra condición de españoles y de españolas», ha aseverado.

No obstante, Calvo ha reclamado el flamenco como «un espacio en el que payos y gitanos aportan a un hecho artístico redondo, completo, es estética, es música, son instrumentos específicos, son voces particularmente originales que son las que nacen de los que han dedicado su vida a este arte». Ha dicho también que «si los americanos tienen el jazz y el blues nosotros tenemos en Europa el flamenco español».

Por último, Calvo ha recalcado que «quería estar aquí hoy acompañando a la alcaldesa para visibilizar el esfuerzo que realizan las mujeres gitanas, por la igualdad y por los numerosos avances que se han hecho en el flamenco, no sólo por haber sido nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sino por ser el orgullo cultural de este país». Ha concluido afirmando que «yo, personalmente, he contribuido en todo lo que he podido a que esto haya sido así en todas las responsabilidades políticas que he tenido a lo largo de mi vida en cuestiones culturales, por eso quería estar aquí en Jerez con objeto de mostrar mis respetos al flamenco y compartiendo también un rato con las mujeres gitanas».