Ni cantar, ni matasuegras, abrir los regalos con mascarilla... los consejos de las enfermeras para esta Navidad

Si el año 2020 está siendo un año atípico marcado por el coronavirus, las fiestas navideñas no van a serlo menos. Esta vez hay que contar con un posible invitado más en la mesa, el coronavirus (Covid-19). Por ello, desde e l Consejo General de Enfermería han querido trasladar estos consejos para pasar unas fiestas más seguras, con menos riesgos.

«Entendemos a todos aquellos que en estas fechas tan señaladas se reúnen con la familia para celebrar la Navidad , pero recordamos que hay que tener cautela. Un error puede perjudicar la salud de todos, especialmente la de aquellas personas cercanas a nosotros», resalta Florentino Pérez Raya, presidente del la organización. .

Además, la Organización Colegial de Enfermería ha lanzado un vídeo y una infografía donde explica cómo reunirse y comportarse en las cenas y reuniones familiares estos días. «Lo más importante es no acudir a ninguna celebración ante cualquier síntoma , ya se celebrará en otra ocasión, lo importante es salvaguardar la salud de todos; usar mascarilla todo el tiempo posible, quitándosela sólo lo necesario para comer y beber; reducir el número de personas y el tiempo de la celebración; ventilar bien la estancia y desinfectar e higienizar bien la sala después de las visitas», explica Pérez Raya.

Cómo actuar

Nada más llegar a cualquier casa o restaurante hay que echarse gel hidroalcohólico desinfectante -importante que siga la regulación UNE 14476- y realizar una correcta higiene y desinfección de las superficies una vez haya finalizado la cena.

En la mesa hay que sentarse teniendo en cuenta la distancia entre no convivientes. Una vez sentados, cada persona debe tener su plato individual y no debe haber comida al centro para evitar compartir platos . Los vasos y copas deben estar identificados. Y, lo ideal, es que una única persona se encargue de poner, retirar y servir la mesa evitando coincidir en espacios pequeños y que se rompan las medidas de seguridad.

La Organización Colegial de Enfermería recuerda que los aerosoles son partículas suspendidas en al aire que pueden ser transportadas por el mismo. Se suelen emitir al hablar, cantar, gritar, estornudar… En espacios cerrados estas partículas se mantienen suspendidas en el aire por lo que hay más probabilidades de que sean inhalados por los que están en la sala. «Por tanto, es importante que la celebración no se alargue mucho tiempo y en caso de que se haga una pequeña sobremesa, no se debe cantar ni hablar en tono alto, no debemos compartir el móvil ni ningún dispositivo, se debe evitar el uso de matasuegras, muy común en Nochevieja, por ejemplo, y, sobre todo, no hay que dar besos ni abrazos con las campanadas», comenta Pérez Raya.

Regalos

Para alegrar las navidades a los más pequeños de la casa, los que no van a faltar este año a pesar del Covid-19 son los Reyes Magos y Papá Noel. Eso sí, hay que seguir las medidas de seguridad a la hora de recibir los regalos: ponerse gel hidroalcohólico antes y después de abrir los paquetes , hacerlo con la mascarilla puesta y colocar los regalos separados para que cada persona recoja el suyo sin tocar los del resto o asignar a una persona que se encargue del reparto de todos, sobre todo si coinciden en ese momento personas no convivientes habitualmente.

Cumplimiento

Hasta el momento el Ministerio de Sanidad ha presentado varias medidas para la celebración de la Navidad en esta situación de pandemia. Restringir el número de personas en las reuniones o el toque de queda a determinada hora son algunas de las medidas que ha planteado el ejecutivo.

«En estas fiestas se produce un importante número de desplazamientos entre territorios, es por ello por lo que se deben modificar ciertos hábitos para garantizar la seguridad y el control de la pandemia. Para todo el mundo, pero especialmente para nuestros compañeros de hospitales, atención primaria y sociosanitario sería un golpe durísimo volver a enfrentarse a una catástrofe semejante. Por este motivo, queremos recordar una y otra vez a la población la necesidad de cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir más rebrotes en 2021 y de que toda la población asuma la responsabilidad individual que le corresponde para prevenirlo », afirma el presidente de la Organización Colegial de Enfermería.

Campaña de divulgación

Estas recomendaciones se unen a todos los materiales que la Organización Colegial de Enfermería lleva difundiendo, desde que comenzó la pandemia, para ayudar a la población. Cómo detectar el cáncer de mama en tiempos de coronavirus, cómo se mueve el coronavirus en el aire o aprender a diferenciar las distintas pruebas para detectar la enfermedad, son algunas de ellas. Todos estos materiales se pueden encontrar en el apartado covid-19 de la web del Consejo General de Enfermería..