TURISMO Cádiz está de moda para el turismo La primavera se fue con unos registros espectaculares y dejando gran sensación de cara al verano, pues en mayo hubo mejores datos que en agosto del pasado año La provincia espera subir entre 1,5 y 2 puntos el volumen de turistas en verano

Carlos Cherbuy Cádiz Actualizado: 01/07/2019 08:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cádiz está de moda. Y no es porque lo digan los técnicos de turismo de la provincia, ni tampoco porque prácticamente cada semana destaque dentro de algún reportaje de medios de comunicación de gran relevancia nacional e internacional. Es porque lo constatan los datos y porque desde prácticamente 2013 la provincia crece en volumen de turistas que acoge por año.

Y este verano no va a ser menos, ya que según la Federación de empresarios de la hostelería de la provincia de Cádiz (HORECA), a falta de que se verifiquen los datos oficiales, se espera que se aumente entre 1,5 y 2 puntos la cantidad de visitantes que lleguen a Cádiz para disfrutar del verano.

Un porcentaje que se asimila a la tendencia de otros años y con el que se frena un poco el entusiasmo que ha dejado la primavera en prácticamente todas las localidades gaditanas, ya que ha sido una de las mejores para la hostelería y los hoteles de los últimos años. De hecho en el mes de mayo se han conseguido cifras de registros en hoteles que superan las de agosto del año anterior.

Por ello se coge con ganas esta temporada que acaba de comenzar y en la que todavía se tiene el impulso de personas que realizan su reserva para disfrutar de los municipios de Cádiz. Precisamente la ola de calor que ha azotado a gran parte del país, y de la que Cádiz sea librado, ha disparado el volumen de reservas de última hora en buscar de escapar de las altas temperaturas en algún rincón de la costa gaditana.

Todo ello lo confirma el propio presidente de Horeca, Antonio de María, que no duda en decir que Cádiz «está de moda». Para ello echa mano de los números y afirma que en mayo «hubo una ocupación del 96% en la capital, por encima de lo logrado en agosto». Por ello, habla de un verano que se espera que siga la tendencia y que sea mejor que el anterior, aunque todavía alejad de lo que se registraba antes de la crisis económica en 2008, porque «fue una caída muy grande».

Habla de que anualmente Cádiz se sitúa ya en los siete millones de pernoctaciones y que gran parte de culpa de esta tendencia tan positiva y del lugar que está ocupando Cádiz a nivel nacional en cuanto a turismo proviene de todo el trabajo sembrado desde hace años por diferentes organizaciones, instituciones y empresas. «Es que todo suma. Pero es que la oferta de Cádiz es espectacular porque tiene un turismo familiar, un turismo de juventud, tiene deporte, tiene cultura, patrimonio. Lo tiene prácticamente todo y eso se está notando».

Además llama la atención sobre otra tendencia que se está haciendo habitual en cuanto a los datos turísticos y es que cada vez son más los extranjeros que eligen Cádiz como destino de sus vacaciones. Tanto es así que «ya supera al turismo nacional y los que llegan son principalmente turistas centro europeos con alemanes, ingleses y franceses a la cabeza».

Y es que Cádiz suena cada vez más fuera de los límites de España y gran parte de culpa tiene la promoción que se está haciendo por parte de medios de comunicación consagrados sobre la provincia como destino turístico. Así por ejemplo que el New York Times lo eligiera como uno de los lugares a visitar en 2019 ha creado un 'boom' que resulta complicado de conseguir y a propiciado una cascada de publicaciones que hagan el listado que hagan cae siempre algún rincón gaditano para visitar.

El responsable del hotel Los Cántaros de El Puerto, José María Godínez, confirma todo lo anterior y habla de unos meses que han sido muy buenos, «mejores que el año pasado» y de que la tendencia continúa «porque ha sido un junio muy bueno y aún estamos viendo como la demanda aumenta en estos días».

También resalta el trabajo realizado para que Cádiz disfrute ahora mismo de la posición en la que se encuentra y destaca que era «raro que no hubiera llamado tanto la atención antes porque la cantidad y calidad de las playas de Cádiz, muchas de ellas calificadas como vírgenes, no se encuentra en ningún otro sitio y no se entiende que no hubiera estado mejor valorado antes».

Según el responsable de la instalación portuense gran culpa de este resurgir de la provincia la tienen las publicaciones que se han hecho eco de las posibilidades de Cádiz y destaca además que lo que más se valora de Cádiz es que está alejado del denominado «turismo de masas. No tiene esa presión urbanística que existe en otros lugares de España ni tampoco con el colapso que se ve en otras playas y eso para el turista es lo mejor».

Además habla de otro aspecto que está colocando a Cádiz como foco turístico, en este caso su gastronomía. «En El Puerto tenemos con Ángel León uno de los mejores ejemplos, pero en Jerez también Juanlu Fernández, tenemos el caso del atún rojo que ahora es un alimento con una gran consideración y los gaditanos estamos sabiendo explotar esta oportunidad».

Aunque también quiso poner la atención sobre un problema que puede surgir ahora que todo va bien y es que «se bajen los brazos, que haya cierta desidia porque todo crece y va bien pues con lo que se ha hecho ya vale y no es así. Al turismo hay que cuidarlo continuamente, hay que motivarlo, hay que hacer que se interese de manera continua y si no la prueba está en El Puerto que era referencia turística de Cádiz y ahora lucha por crecer como localidades del entorno porque ha perdido esa consideración por culpa de precisamente la falta de inversión y de políticas de turismo».

En este sentido, Antonio de María habla de otro sentimiento que está surgiendo en Cádiz y que considera que puede enturbiar el trabajo que se está realizando «y es que está apareciendo ahora un sentimiento de turismofobia y de que Cádiz es para los gaditanos. Debemos de ser más ambiciosos en este sentido y ser conscientes de que el turismo es ahora mismo el gran motor de Cádiz y si no lo cuidamos y se para sería sin duda una gran debacle».

Chiclana por delante

Y si hay una localidad que ha entendido la gran oportunidad que significa el turismo como impulso económico, ésa es Chiclana. Hace décadas apostó por un modelo que hoy en día está más que asentado y que explota cada vez más en busca de mejores resultados económicos. Y tanto es así que se espera una ocupación durante el verano en sus hoteles que no baje del 90%.

De hecho, a Chiclana ya solo le supera Ibiza como referente turístico a nivel nacional. Esta localidad cuenta con casi 13.000 camas y el año pasado logró un ingreso medio por habitación disponible durante el verano de 144,4 euros, casi 54,4 euros más que la media nacional, que se situó en 90 euros, y 18 euros más respecto a los datos de Chiclana del verano de 2017.

Pepa Martínez es técnico de turismo de Chiclana y confirma lo ya expuesto anteriormente por Horeca; que ha sido una primavera increíble y un mes de junio inmejorable respecto a las cifras turísticas. Y tanto se está trabajando en Chiclana en este sentido y tan buenos son los resultados que se obtienen que se está a punto de conseguir el objetivo marcado y es la desestacionalización del turismo.

«Tanto es así que ya hay hoteles que no cierran hasta octubre y muchos consideran la posibilidad de ampliar hasta noviembre». De manera, que en Chiclana tanto diciembre, enero y febrero serían los meses en los que la mayoría de hoteles no abrirían. Es decir, que la temporada turística en Chiclana se expande ya durante nueve meses.

Y a todo ello hay que sumar una de las grandes apuestas y que ha dado gran resultado como es el Concert Music de Sancti Petri. En dos años el modelo parece asentado y los convenios logrados (como es el caso de Renfe) hace que en las estaciones de toda España haya un cartel con las actuaciones y la publicidad de este festival.

«Que Cádiz está de moda te lo va a decir cualquier técnico de turismo de la provincia. Es algo que se nota en las ferias porque ser de Cádiz abre muchas puerta y genera interés. El producto ya se vende prácticamente solo y sin duda tiene mucho que ver con todo el trabajo que se ha realizado durante décadas. Se está recogiendo lo que se ha sembrado».

Ocio, artesanía, gastronomía, cultura, patrimonio, para un público más familiar, para un público más joven. Las posibilidades de Cádiz son infinitas y cada municipio está sabiendo aprovechar sus peculiaridades en este 'boom' turístico en el que se encuentra Cádiz. Ahora lo que queda es asentar la oferta y crecer algo que se verá con el tiempo si se consigue o no, aunque la posición es inmejorable para conseguirlo. Al menos este verano ya comienza con mejores cifras que el anterior y se espera que se vuelva a subir un escalón en cuanto a número de visitantes y gasto medio de los mismos. Prueba de ello es el aumento de contrataciones y como el verano se ha convertido en la gran oportunidad laboral en un sector que se ha convertido en el gran pulmón de Cádiz.