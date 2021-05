Política Bruno García: «El objetivo del PP es estar cerca de la gente en la realidad de los problemas y dar solución»

LA VOZ Cádiz Actualizado: 08/05/2021 12:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato a presidir el PP a nivel provincial en Cádiz, Bruno García, ha señalado que «el objetivo del partido es estar cerca de la gente, de la realidad de sus problemas, y darle soluciones». En este sentido, ha añadido que tiene claro que «para ello hay que estar en la calle viendo las cosas que están pasando, sobre todo en un momento especialmente complejo con la crisis que hay actualmente».

Las personas, en individual o colectivo, como fin primero y último de la acción de la política, la solución de problemas como génesis de la actividad política, es la filosofía que transmite Bruno García, que, según ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, es lo «principal», viendo así los éxitos electorales como un actor secundario de esa acción, ya que «si hacemos ese trabajo bien, vendrán los resultados».

El que está llamado a presidir el PP en la provincia gaditana a partir del próximo 23 de mayo le llega esta encomienda sin esperarlo. «No lo pensaba entonces --cuando entró de concejal como número 18 en el Ayuntamiento de Cádiz allá por 2007-- ni lo pensaba hace un mes», ha manifestado en este sentido Bruno García, que ha añadido que «no es que no me lo esperara, es que tampoco ha sido mi intención, no era una ambición, de hecho no tengo una ambición de un siguiente paso en política».

«Solo estoy haciendo lo que el partido me pide de la mejor manera posible», ha manifestado el candidato a la presidencia del PP gaditano, que ve en Andalucía un modelo de estar "haciendo las cosas bien», lo que a su juicio, «la gente está notando».

«Más allá de las encuestas, la sensación es buena, es la sensación de un partido pegado a la realidad», ha señalado antes de poner como ejemplo que «Alemania, Portugal con un gobierno socialista o Italia están bajando los impuestos y Pedro Sánchez los sube, va a contracorriente de Europa, de España y sobre todo, a contracorriente de las personas. En un momento donde se necesita reactivar el consumo lo que hacemos en el PP es bajar los impuestos».

En este sentido, ha hecho referencia a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su última visita a la provincia, donde señaló que «bajar los impuestos y recaudar más es mentira». Bruno García ha preguntado «si sería una buena fórmula si fuera posible», para a continuación aseverar que «es posible y es una buena fórmula, pero no quieren hacerlo porque no está en el ADN socialista, que es más de subir impuestos».

Como prueba, según ha manifestado, la implantación de peajes, «donde el mismo dinero paga un millonario que una persona que necesita cogerlo para trabajar», por lo que «tampoco les vale ya lo de subir los impuestos solo a los ricos».