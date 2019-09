Turismo El Brexit y Thomas Cook: El pesimista futuro del turismo británico en Cádiz Muchas son las incógnitas sobre el futuro de los 113.000 visitantes de Reino Unido que llegan a Cádiz cada año

Nuria Agrafojo Actualizado: 29/09/2019 09:03h

Más de 113.000 turistas británicos viajaron a la provincia de Cádiz a lo largo del año 2018. Se trata de la segunda nacionalidad en el ranking de viajeros extranjeros de la provincia, situándose solo por detrás de Alemania, que sigue siendo el principal nicho de mercado de los establecimientos hoteleros de Cádiz, acercándose ya a los 300.000 viajeros al año.

A pesar de no ser el principal cliente, la pérdida de estos más de 100.000 turistas británicos preocupa mucho en el sector, que se mantiene a la expectativa tanto de la repercusión de la quiebra de Thomas Cook, que se anunció a principios de semana, como de los efectos del Brexit, que comenzarán a dejarse sentir en 2020.

La quiebra del grupo de viajes Thomas Cook, uno de los principales touroperadores del turismo procedente de Reino Unido, ha dejado un panorama incierto en el sector hotelero de la provincia. Aunque el impacto de esta quiebra no es comparable a los efectos que ésta va a tener en zonas de la Costa de Sol, Canarias o Islas Baleares, donde predomina el turismo inglés, la realidad es que Cádiz también se verá afectada, tanto por las consecuencias económicas del cierre como por la pérdida de turistas británicos que pueda llegar a ocasionar este cierre.

A corto plazo, uno de los mayores inconvenientes son los millones de euros que dejarán de cobrar algunos de los establecimientos hoteleros que trabajaban con el gigante turístico y que a día de hoy acumulan deudas millonarias.

La deuda de Thomas Cook

A priori, parece que el concurso de acreedores que se abrirá en Inglaterra no va a permitir cobrar con facilidad esa deuda. Aunque no son muchos los hoteles vinculados a Thomas Cook en la provincia, hay casos llamativos y preocupantes, como el de la cadena Iberostar, que cuenta con dos equipamientos en Chiclana y que alberga a un gran porcentaje de los británicos que viajan al litoral gaditano.

El presidente de la compañía ya ha anunciado que se han iniciado las negociaciones para buscar la entrada de otro touroperador que permita minimizar la pérdida de clientes. Precisamente, a esta solución se agarran los agentes turísticos para evitar que se pierda el volumen de británicos que llegaban a la provincia a través de este grupo. No obstante, habrá que esperar un tiempo prudencial para saber quién se hace cargo de mover a este tipo de turismo y el tiempo que se tarda en poner en marcha las infraestructuras necesarias. De momento, la buena noticia es que la aerolínea filial de Thomas Cook, Condor, que tenía varias rutas con el aeropuerto de Jerez, seguirá en funcionamiento.

Los efectos del Brexit

Pero más que el cese de actividad de Thomas Cook, lo que más preocupa a los empresarios es la aplicación del Brexit. Aunque no hay datos provinciales del impacto en el sector turístico, desde las diferentes organizaciones ya están trabajando para poder reaccionar ante un impacto negativo. «Todo lo que no es bueno para el turismo a nivel nacional tampoco es bueno para la provincia. El turista británico no es nuestro principal cliente pero es obvio que la quiebra de Thomas Cook ha tenido una repercusión en la zona, dejando importantes deudas pendientes de pago en diferentes hoteles y que serán de muy difícil cobro», apuntó al respecto Stefan De Clerck, presidente de la Asociación de Hoteles de la Provincia.

Asimismo, puso de relieve la importancia que tendrá el Brexit en la economía española y, por tanto, en el turimo. «Nosotros ya estamos trabajando en la temporada de invierno y nos estamos preparando para la llegada del Brexit, cuyo impacto puede ser más duro de lo que se espera», añadió.

Las miradas están puestas ahora en el próximo 31 de octubre, para conocer de qué manera se va a aplicar el Brexit y si, finalmente desencadena efectos negativos en el turismo. Según los primeros avances, los perjuicios pueden ir desde el tratamiento que van a sufrir los visitantes, que tendrán que pasar por controles de aduanas en los aeropuertos al no ser considerados ciudadanos de la Unión Europea, hasta el posible pago de una tasa.

También hay una gran preocupación sobre las repercusiones sobre las posibles empresas que operan en España, tanto cadenas hoteleras como compañías de vuelos. Según los primeros avances, muchas de las aerolíneas británicas se quedarían sin licencia para poder volar a los países de la Unión Europea.

Todas estas consecuencias, además de otras que aún no se han dado a conocer, podría tener una influencia negativa el turismo, ya que serán muchos los clientes que elijan otros destinos con menos incomodidades para pasar las vacaciones. Es por ello, que el sector turístico espera que el Brexit se aplique de forma consensuada con la Unión Europea.

Ante esta situación, tanto las asociaciones empresariales como las diferentes instituciones están comenzando a estudiar y ejecutar medidas encaminadas a fomentar la llegada de clientes procedentes de otros países europeos. En la provincia, llama la atención la llegada de clientes de Bélgica, que ha crecido en el último año, así como de Alemania, que sigue apostando fuerte por el litoral gaditano, que ha experimentado un incremento de 50.000 viajeros en cinco años.