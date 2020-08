Coronavirus Barbate confirma un nuevo positivo por coronavirus este martes El alcalde Miguel Molina convoca a la mesa de expertos del Covid para el viernes

El Ayuntamiento de Barbate se adelanta este martes a los datos de la Junta de Andalucía y acaba de comunicar que se ha dado un nuevo positivo en la localidad. Tras el registrado este lunes, en menos de 24 horas el alcalde Miguel Molina ha confirmado un contagio y ha querido informar directamente a los barbateños sobre este caso que afecta a un vecino del municipio.

En este sentido el regidor ha insistido sobre todo en que «hay que extremar las medidas de precaución, tenemos que guardar esas medidas de seguridad, lavarnos las manos, usar las mascarillas...».

Molina ha explicado que «aunque la Junta no haya dado la conformidad lo tenemos confirmado por las pruebas oportunas. Se están haciendo los estudios espidemiológicos a toda la familia y en los entornos en los que ha estado y hasta que no tengamos más datos no podemos trasladar la influencia que ha podido tener este contagio».

El primer edil barbateño ha asegurado que ha convocado este mismo martes una mesa de expertos del Covid en Barbate para el viernes. «La que creamos desde sus inicios para que en el momento en que tengamos el alcance de este caso y también con lo que digan los rastreadores y los expertos municipales, tras esta mesa, tomaremos las decisiones oportunas que tengamos que tomar».

Molina ha indicado además que en Berbate se tomarán las medidas que se requieran para salvaguardar la salud de los barbateños. «Este alcalde, este equipo de Gobierno, no va a escatimar en ningún momento ninguna medida necesaria para proteger a nuestros vecinos y vecinas, las que estimen el equipo de la mesa del Covid. Nosotros vamos a estar siempre del lado de la salud de los vecinos y vecinas». E igualmente ha incidido en que «no podemos bajar la guardia. Trabajaremos para que esto no vaya a más. Los vecinos y vecinas y sobre todo la juventud tenemos que poner de nuestra parte y no vamos a perder ningún momento en ayudar y tomar las medidas que consideremos oportunas. En el momento en que tengamos todos los datos así vamos a actuar y esto se hará a partir de este viernes. Ojalá esto no llegue a más. Ojalá se quede en un simple contagio, Pero si son más lo informaremos y comunicaremos con transparencia. Sigan extremando la precaución por favor».