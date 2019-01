CARNAVAL DE CÁDIZ El Ayuntamiento politiza los comentarios del Carnaval en Onda Cádiz Paco Rosado no participará en la radio municipal en este Concurso del Falla y el concejal David Navarro pide explicaciones

Paco Rosado no participará este 2019 como comentarista en Onda Cádiz radio en el Concurso del Falla (COAC). El carnavalero, que durante muchas temporadas ha sido el crítico de la emisora municipal en compañía del narrador Germán García, no ha llegado a un acuerdo con los responsables de la cadena.

Según el propio Rosado, «no hay presupuesto para que yo esté en el palco del Falla retransmitiendo con mi hermano pequeño Germán. Y desde luego, la cosa no está para trabajar gratis», señalaba en redes sociales.

Sorprendentemente, este movimiento ha provocado la reacción del Ayuntamiento de Cádiz, que pide explicaciones públicas a los responsables de la radiotelevisión. El concejal de Presidencia y consejero de Onda Cádiz, David Navarro, se ha preguntado cuáles son los problemas de presupuesto que aduce la radiotelevisión municipal para no contar con Paco Rosado para la retransmisión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC.

Destaca que este año el Ayuntamiento «destina la misma cantidad que el año anterior, cuando sí contaron con los servicios del que es un referente de la fiesta y el autor más premiado de cuantos comentan el concurso en los medios».

Navarro apunta que Paco Rosado es «una de las voces señeras en los comentarios del Falla». Espera que no sea por motivos políticos. «No quiero pensar que pueda tratarse de una medida de la responsable de Onda Cádiz contra Rosado por haberse pronunciado en contra o cuestionando la dirección del ente a cargo de Ciudadanos, los pactos para que llegara a la presidencia Juan Manuel Pérez Dorao o la nueva gerencia», ha manifestado Navarro.

«La presencia de Paco Rosado es un plus añadido de calidad, pues sus críticas, aunque no gusten a todos, aportan un conocimiento que creemos que no debe desaparecer de las ondas de Onda Cádiz».

Lo cierto es que el particular estilo del autor de 'Los cruzados mágicos' y 'El bache', entre otras muchas agrupaciones, le había granjeado numerosas críticas, tanto positivas como negativas. Siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua, lo que gusta a muchos y molesta a otros.