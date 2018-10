Antonio Banderas, fascinado con el Hyperloop gaditano

La empresa Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ha presentado este martes en El Puerto la primera cápsula para pasajeros del tren del futuro.

Cádiz está demostrando con Hyperloop que en la provincia se apuesta por la tecnología y se ha colocado en el escenario mundial.

Este tren supersónico que viaja a 1.200 km/h dentro de un tubo al vacío ha dejado atónitos en su presentación personalidades como Antonio Banderas. El conocido actor malagueño ha reconocido orgulloso que se ha quedado fascinado con la presencación de Hyperloop en Cádiz y lo ha querido publicar en sus redes sociales que acumulan más de 710.000 seguidores solo en Twitter. «¡Un hito mundial con ADN andaluz!», exclamaba Banderas.

Fascinated with the presentation of the first capsule of the #Hyperloop train in Cádiz.

A world milestone with Andalusian DNA, made in Spain!!!

👏👏👏👏👏#hyperloopTT@100_Carbureshttps://t.co/qg18CpmXS8