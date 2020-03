Entrevista a Daniel Sánchez, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz «El anterior Gobierno andaluz abandonó al sector agrícola» El vejeriego es el máximo representante en Cádiz de la Consejería que aglutina las áreas de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente

Daniel Sánchez Román fue una de las principales novedades en la formación de la delegación del Gobierno de Cádiz, la representación de la Junta en territorio gaditano. Dejó su puesto como primer teniente de Alcalde y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Vejer para ser el responsable de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en la provincia. Con él, LA VOZ inicia una ronda de entrevistas con los representantes del Ejecutivo andaluz en Cádiz tras el primer año de gobierno.

–¿Qué balance hace de su primer año?

–Ha sido pletórico. Llego a casa a las 10 de la noche y me estoy recorriendo la provincia todas las semanas. Estoy muy contento por lo apasionante que es el trabajo y esta delegación en concreto. Los agricultores y ganaderos son muy agradecidos y gusta trabajar con gente tan honrada y honesta. La Junta ha apostado por el sector primario y por eso se unió Medio ambiente con Agricultura.

–Los ecologistas critican la unión de ambas áreas en una sola consejería...

–Yo creo que no se entiende la agricultura sin el medio ambiente ni viceversa. Las prácticas en el campo son positivas para el medio ambiente. Es fundamental que estén unidas para no dejar atrás muchos proyectos, como ha ocurrido en los últimos años. Había descoordinación entre delegaciones y falta de iniciativa y voluntad política.

– ¿Cuáles eran los principales problemas o retos cuando llegó?

- De lo que más satisfecho me siento es de la puesta al día de las ayudas atrasadas desde 2015. En 2019 hemos pagado ayudas que venían de jóvenes agricultores,de modernización y transformación, la convocatoria ITI y la general... Todo se ha resuelto y pagado este año. Hemos sacado expedientes encajonados y nuevas líneas para poner el dinero en el bolsillo de los agricultores, que es lo importante. Además, en Medio Ambiente se ha destinado el canon autonómico para la construcción y redacción de proyectos de infraestructuras de depuración: Bolonia, Puerto Real, Arcos, Tarifa... Y sacaremos 23 pliegos para 23 nuevas depuradoras.

Por otra parte, hemos apostado por la revolución verde y no de boquilla. En Cádiz tenemos muchos proyectos solares y eólicos que están en cartera para que se pueda tramitar. En la Sierra también tenemos un proyecto piloto de economía circular de 8,7 millones del que sólo hay experiencias similares en el País Vasco y en Cataluña. Se va a reciclar el 100% de todos los residuos doméstico.

Y en Ganadería hay un tema fundamental: la construcción de un matadero, que no hay ninguno en la provincia a pesar de ser la quinta cabaña ganadera más grande de España. No tenemos sitio donde matar. Es un compromiso de esta delegación: que a final de esta legislatura tengamos uno en Cádiz.

–También han surgido retos a nivel medioambiental en la provincia. Quizás el más destacado el del alga invasora.

-Estamos muy preocupados por su impacto. Pido lealtad entre todas las administraciones y grupos medioambientales y ecologistas porque para solucionar este problema debemos ir de la mano. Hay algunos empeñados en poner el foco sólo en las actuaciones de la Junta, pero precisamente es la única administración que está trabajando: hemos firmado un convenio para cartografiar y tomar muestras de cara a la labor de investigación posterior.

La pelota ahora está en el tejado del Estado. Todo esto tiene un hito fundamental: que el alga se declare como especie invasora. Mientras tanto no se puede articular ayudas para los Ayuntamientos, para el sector turístico o para el pesquero. Remitimos después del verano un informe al Ministerio para que elaboren un informe de riesgo que les permita que la Unión Europea lo catalogue como especie invasora y todavía no hemos recibido información.

–¿Quién es el responsable?

-Es el Estrecho y ahí no hay aguas interiores, que son competencia de la Junta. Las aguas exteriores son del Ministerio. Afecta a una ciudad autónoma al otro lado de la orilla, a Ceuta; a otro país, Marruecos; y a Andalucía. El competente es el Ministerio.

–Pero también hay algas en las playas, competencia municipal, y en aguas interiores, de la Junta...

-Es corresponsabilidad. Pero algunos hacemos nuestra tarea y otros no. La Junta ha hecho todo lo que está en sus competencias, pero es que el Ministerio no aparece entre que se conforma y no se conforma el nuevo Gobierno.

–Recientemente el campo andaluz explotó en forma de movilizaciones.

–No puede ser que hayan pasado de 917 euros de coste fijo salariales a 1.384 y que no se haya compensado con nada a estas pequeñas explotaciones. El anterior Gobierno abandonó al sector agrícola. Se dijo que el modelo productivo había cambiado y que ya no exportábamos aceite, sino aviones. Eso era dejar caer al sector y ahora tenemos las consecuencias de no articular ninguna ayuda y poner siempre los costes en los mismos.

–El Gobierno decidió reducir a 20 las peonadas para cobrar subsidio por desempleo y la renta agraria. ¿Lo apoya?

-Es positivo pero por sí solo no vale. No ayuda de forma global a las explotaciones. Nosotros hemos propuesto que haya una rebaja en los tramos del IRPF en la mayoría de los productos atendiendo a una situación de sequía y es fundamental que el Gobierno de la Nación haga suya esa propuesta.

Hemos adelantado el 70% de las ayudas de la PAC para combatir esa sequía y 750 millones a interés cero para los agricultores y financiar sus explotaciones. También se ha puesto 82 millones de euros para el relevo generacional y hace días salió una nueva de 16,4 millones para el cultivo agrícola en zonas orográficas de especial dificultad. El campo necesita ayudas y hay que aplicar medidas.