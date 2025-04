El nuevo fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, destaca la complejidad de Cádiz por ser «casi cuatro provincias en una»

Mucha expectación a mediodía de este lunes 16 de mayo en la Audiencia Provincial de Cádiz. El motivo, la toma de posesión del nuevo fiscal jefe, Ángel Núñez , «un gran lector de libros de Filosofía, aficionado al cine y a Bob Dylan. Hombre erudito y muy brillante al que le gustan las buenas tertulias con los amigos», como le ha definido durante el acto el presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella.

Ante una sala en la que se encontraban diversas autoridades civiles y militares, así como la esposa y los padres de Ángel Núñez, en un acto presidido por la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, el presidente de la Audiencia Provincial ha destacado las cualidades personales del fiscal jefe, que toma el relevo de Ángeles Ayuso. Disfruta igual «de una cerveza en la Marea que de un vino en la Cepa» y lo ha definido como «un gran gastrónomo» y «apasionado del fútbol» . Además, «su otra pasión es el Carnaval. Lo mismo es miembro del jurado que comentarista en la prensa. Y además es chirigotero ilegal ». En resumen, ha dicho Estrella, «un hombre que disfruta de la vida y desarrolla su trabajo de manera extraordinaria».

«Respetado por sus compañeros»

A este respecto ha destacado el presidente de la Audiencia Provincial que Ángel Núñez es «un hombre respetado por sus compañeros», por lo que su nombramiento «ha sido muy bien recibido ». Ha enfatizado del fiscal jefe de Cádiz por los próximos cinco años, su labor como fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, así como su trabajo en Madrid entre 2009 y 2011 como asesor del gabinete del secretario de Estado de Justicia, el también gaditano Juan Carlos Campo. De hecho, en 2009 Núñez recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una de las distinciones más importantes de la judicatura en España.

Manuel Estrella ha advertido al nuevo fiscal jefe de que tiene «retos importantes» dado que «esta Fiscalía no es sencilla porque la provincia de Cádiz es especial», y ha resaltado especialmente el caso del Campo de Gibraltar. Al tiempo que ha subrayado la buena labor de Ángeles Ayuso «que ha sido una gran jefa» . Y ha confiado en que su sucesor va a ejercer de forma extraordinaria sus funciones «por tu bien y por el de todos».

Conseguir que la singularidad de Cádiz se entienda en Madrid y Sevilla

Acto seguido, Ángel Núñez ha pronunciado su discurso de toma de posesión al frente de la Fiscalía de Cádiz que ha comenzado señalando que «fueron geometrías del azar y no la vocación las que llevaron a un licenciado en derecho a opositar a fiscal», remontándose a sus inicios. Durante sus más de 30 años de ejercicio Núñez ha señalado que ha descubierto que «el Derecho es una obra colectiva» y que «la ley es tutela de los débiles porque los poderosos no dependen de ella» . Por otro lado, ha agradecido el apoyo de sus compañeros, se ha mostrado satisfecho por el apoyo unánime del Consejo Fiscal a la propuesta de su nombramiento y ha enfatizado la «altísima cualificación de los fiscales y personal de oficina de la Fiscalía de Cádiz, un excepcional equipo compuesto mayoritariamente por mujeres».

Independencia, imparcialidad y compromiso con la legalidad, los derechos de la ciudadanía y el interés público , son las aspiraciones del nuevo fiscal jefe de Cádiz, que se ha mostrado «muy consciente» del «sentido del deber» porque «creo conocer la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos» y ha agradecido la labor desempeñada a su predecesora, Ángeles Ayuso.

Ángel Núñez ha subrayado la complejidad de Cádiz, «casi cuatro provincias en una» , que además tiene un carácter «marítimo y transfronterizo» y un alto índice de desempleo. Al tiempo que ha destacado el alto volumen de trabajo de su Fiscalía. «Conseguir que todo esto se entienda en Madrid y Sevilla, algo que casi nunca sucede, es uno de mis objetivos» , ha dicho.

En el plan de acción del nuevo fiscal jefe de Cádiz está la unidad de actuación de una Fiscalía Provincial a la que se suman las tres Fiscalías de Área de Algeciras, Jerez y Ceuta; potenciar la especialización , destacando los éxitos en materias como la violencia machista, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción; y acercarse a la ciudadanía y los medios de comunicación. Asimismo, ha afirmado que en la provincia existen unas «excelentes relaciones institucionales, algo que hay que continuar».

«Los fiscales trabajamos con el mal y administramos dolor», ha recordado Núñez, «por eso hemos de ser extremadamente cuidadosos y estar siempre con las víctimas en su demanda de tutela ».

Por último, Ángel Núñez se ha dirigido a su familia, «a la que debo todo lo que soy». A sus padres , presentes en la sala, les ha agradecido que «con su ejemplo» le enseñaron «que el premio al trabajo bien hecho es la satisfacción personal». A su hija , «lo mejor que me ha dado la vida», y de la que constantemente aprende. No ha podido estar presente porque estudia en Italia. Y a Ana, su mujer , «puede que la claridad venga del cielo, pero para mí viene con ella». «Comienza una nueva etapa, aunque todo comienzo no es más que una continuación. Espero estar a la altura», ha concluído.

El fiscal, «máximo protector»

La última intervención ha corrido a cargo de la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrag o, que ha presidido el acto de toma de posesión. Tárrago ha definido a Núñez como un gran conocedor del ministerio fiscal, cuya labor como fiscal de Cádiz «ha sido meritoria», y ha puesto de relieve su dilatada labor docente e investigadora.

«Como servidores públicos que somos, nuestra tranquilidad la encontramos en la honestidad de nuestro trabajo, con sujeción a la legalidad y con respeto a las instituciones y a la ciudadanía», ha dicho Tárrago. «Los colectivos vulnerables encuentran en el fiscal su máximo protector» , ha recordado. Para concluir dirigiéndose al nuevo fiscal provincial de Cádiz, «este nuevo reto que afrontas lo harás muy bien».

Un cálido y largo aplauso le ha dado la bienvenida a Ángel Núñez al frente de la Fiscalía Provincial de Cádiz.