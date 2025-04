Por Andalucía se presenta en Cádiz para «resolver los problemas de los gaditanos y recuperar derechos»

El Parque Genovés de Cádiz ha sido hoy escenario de la presentación de la candidatura con la que la coalición Por Andalucía se presenta a las elecciones autonómicas de Andalucía por la provincia de Cádiz, aunando esfuerzos y voluntades de partidos como Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Alianza Verde.

«La candidatura de la unidad y la generosidad» , como la ha definido la concejala de IU en Cádiz, Rocío Sáez, encargada de presentar el acto y que, aprovechando el símil cadista el día en que la ciudad celebra la permanencia del Cádiz CF en primera división, ha señalado que «las previsiones están para darle la vuelta, los partidos están para ganarlos».

El cabeza de lista por Cádiz, Juan Antonio Delgado (Podemos), ha dejado claro que «el camino no ha sido fácil , pero la generosidad que hemos puesto entre todas y todos para tener esta candidatura ha sido la clave para tener el principal proyecto progresista y transformador para nuestra tierra».

Delgado ha agradecido los esfuerzos de todos los compañeros que lo acompañan en la candidatura y ha indicado que « d esde hoy hasta el 19 de junio tenemos el objetivo de ilusionar y convencer a todos los gaditanos y gaditanas que nos están esperando. El próximo 19J vamos a afrontar unas elecciones históricas. Abrimos un nuevo ciclopolítico con acento andaluz, en el que se va a decidir qué modelo va a ser elegido para sentar las bases de la recuperación social y economía de Andalucía».

Y ha confrontado dos modelos claramente opuestos: « La alternativa que nos ofrecen las derechas ya la conocemos . Más recortes, menos servicios públicos. Más privilegios a las grandes fortunas, menos para las clases populares. Y, sobre todo, más propaganda y menos soluciones reales para los problemas del día a día» y frente a ello, «una alternativa que sí representa a una mayoría social, que salió a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde, una mayoría social que sí eligió vacunarse, y en definitiva, una mayoría social que entiende que sólo con soluciones colectivas podemos alcanzar el desarrollo individual».

Hizo referencia Delgado a «los problemas del comer» a los que la derecha no ofrece soluciones , «que le pregunten los vecinos y vecinas de Barbate dónde está la revolución verde» cuando se manifiestan durante días y días contra la ruina que supone la construcción de la macro urbanización del Següesal en plena costa, a los vecinos y vecinas de Algeciras dónde está la reducción de las trabas burocráticas cuando solicitan la Renta Mínima de Inserción y no se la ingresan durante meses y meses, y que le pregunten a los vecinos y vecinas de El Puerto a dónde está la bajada masiva de impuestos en el Centro de Salud Ángel Salvatierra, que ha estado cerrado durante años y años. Todo esto lo puede entender cualquier ciudadano y ciudadana de otras comarcas como la Campiña de Jerez, la Sierra de Cádiz o la Costa Noroeste». Y señaló, «una mentira repetida mil veces no se va a convertir en una verdad».

«Desde mi vocación de servicio público que ha caracterizado mi vida y que ahora me lleva a presentarme a estas elecciones, queremos resolver los problemas de la gente y hacer que Andalucía sea un lugar en el que valga la pena vivir. No es tiempo de resignación y yo sólo pido a los gaditanos y gaditanas una oportunidad , que nos deis una oportunidad para que podamos transformar nuestra tierra».

La número dos de la candidatura, Alba Zambrano (IU), señaló que «damos un paso al frente con gran responsabilidad, orgullo y sobre todo, con mucha ilusión» y habló de una coalición que “significa lucha y compromiso». Con 22 años y siendo la más joven de la candidatura, Zambrano, garantizó que Por Andalucía pretende ser un proyecto que «mira por los jóvenes, comoprotagonistas de tantas luchas; queremos oportunidades en nuestra tierra y gozar de todos nuestros derechos y libertades, pero para ello se deben aplicar políticas adecuadas para nuestro futuro. Nosotros, somos el futuro de la sociedad y es por ello que debemos ser escuchados».

La número 2 reivindicó además la lucha feminista como bandera de este frente amplio con el que la coalición se presenta a las autonómicas, «el feminismo, como todos sabemos abarca miles de ámbitos como la educación, sanidad, medio ambiente, cuidados y por eso tenemos que seguir alzando nuestras voces compañeras, porque será así, a través del feminismo como conseguiremos transformar la sociedad y darle a los andaluces y andaluzas las condiciones de vida que se merecen».

Hizo mención a los problemas que padece la provincia de Cádiz como consecuencia de la falta de atención del Gobierno andaluz , «afectada por los recortes en los servicios esenciales y básicos y con cifras de las más altas de desempleo, por todo ello debemos unir fuerzas». Y tuvo, por último, unas palabras para Inmaculada Nieto, compañera de filas y candidata de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, “estamos convencidos que este es el camino correcto y que nuestra compañera, Inmaculada Nieto, mujer y una luchadora incansable realizará un trabajo impecable como presidenta».

Mari Paz Peña, número 4 en la candidatura e integrante de Más País, ha hecho alusión a los «retrocesos sociales y recortes en servicios públicos , en educación y sanidad, sobre todo», protagonizados en esta provincia por el Gobierno de Juanma Moreno, «que ha conseguido que la ultraderecha sustituya el término de violencia de género por violencia intrafamiliar; este fin de semana ha muerto una mujer en un pueblo de Córdoba y tenemos que llamar a las cosas por su nombre», ha reivindicado la candidata.

Como bióloga de profesión, Peña ha hecho alusión a las legislaciones puestas en marcha por la Junta para «minimizar trámites ambientales de grandes complejos urbanísticos en la provincia», algo que según denunciaba, puede comportar importantes cambios medioambientales. A modo de consigna, la candidata explicó que «Más País está en esta coalición para ayudar, para sumar, para que entre todos podamos construir un proyecto de progreso, ecofeminista, de justicia social. Desde Por Andalucía vamos a hacer que Cádiz esté en el lugar que se merece».

Juan Carlos Romero, número 7 de la candidatura y representante de Verdes Equo, inició su intervención felicitando al Cádiz CF y mandando un fuerte abrazo a la ciudad hermana de Granada . Consideró una responsabilidad para Verdes Equo formar parte de esta candidatura, en una época de «retrocesos en derechos sociales y de servicios públicos, unido esto a la emergencia climática, hacía necesario que las fuerzas progresistas y ecologistas nos uniéramos».

Apostó por «soluciones imaginativas y valientes» para luchar contra la emergencia climática y defendió una línea de trabajo que genere empleo a la vez que luche contra la frágil situación climática, a través del impulso de “la industria off shore y plataformas de energía eólica, que además, generaría cientos de trabajo en Navantia», el desarrollo de proyectos sostenibles como la puesta en valor de la acuicultura en antiguas salinas o el turismo de naturaleza, apuesta del transporte público que comunique mejor a la provincia, el desarrollo del tren y la mejora de las depuradoras de la provincia.

Finalmente, Javier Gavira, número 15 en la candidatura y en representación de Iniciativa por el Pueblo Andaluz, apuntó que esta fuerza política ha trabajado «desde la responsabilidad y la lealtad a la construcción de la coalición Por Andalucía», una coalición que busca «el abandono del centralismo» y la defensa de los valores andalucistas. Defendió una política que dé soluciones a los problemas del día a día de la ciudadanía.

Gavira aludió en todo momento a la difícil situación de desempleo que sufre el Campo de Gibraltar y el conjunto de la provincia, la falta de especialistas en hospitales y en centros médicos de salud, las deficiencias en la educación pública, en políticas de vivienda pública y apostó por «un modelo socioeconómico sostenible y alternativo, que sirva para resolver los problemas que nos afectan en la provincia»