SANIDAD Los andaluces tienen que esperar 51 minutos de media para ser atendidos en urgencias Andalucía es una de las comunidades que peor valoración obtiene por parte de los usuarios en cuanto a satisfacción media con su centro de salud

LA VOZ Cádiz Actualizado: 13/06/2019 12:49h

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza desde 2003 una encuesta cada cinco años para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con el centro de atención primaria y los servicios de urgencia. Con los resultados de la última encuesta, realizada en otoño de 2018 a más de 6.000 personas, OCU ha podido comparar los resultados y analizar la evolución de los datos.

Según se desprende del análisis, la satisfacción de los usuarios con el médico de familia ha aumentado con los años, hasta alcanzar actualmente una calificación muy positiva, de 80 sobre 100. Sin embargo, los datos también reflejan que hoy los pacientes tienen que esperar más tiempo para conseguir una cita con su médico de cabecera.

Así, mientras que en 2003 el porcentaje de personas que iba a la consulta el mismo día o al día siguiente de haberlo solicitado era del 64%, en 2009 esta cifra se redujo de forma drástica al 48% y desde entonces ha ido disminuyendo progresivamente hasta el 40% actual. En el caso del pediatra, el porcentaje aumenta al 50% y al 58% si se trata de la enfermería.

Andalucía, por debajo de otras comunidades

La Rioja (76%), Asturias (69%) y Navarra (67%) son las comunidades con un mayor porcentaje de personas a las que se les ofrece cita en el mismo día o al día siguiente para su médico de cabecera.

En Andalucía es del 31%, muy por debajo de otras comunidades como La Rioja o Asturias, aunque algo por encima de otras como Cataluña (11%) o Canarias (19%).

En cualquier caso, el 41% de los encuestados declara que espera más de media hora en la sala de espera para ser atendido.

Las comunidades del norte, más satisfechas

El grado medio de satisfacción con el centro de salud depende de varios factores. Según la encuesta de OCU, el mejor valorado es la facilidad para llegar al centro (80 sobre 100), seguido del horario de funcionamiento (73 sobre 100) y el estado de las instalaciones (73 sobre 100). Los peos valorados son el tiempo de espera para ser atendido (55 sobre 100), la atención telefónica (59 sobre 100) y los servicios domiciliarios (60 sobre 100).

Por comunidades, los valores más altos se localizan en cinco comunidades del norte: País Vasco (73 sobre 100), Navarra (73), La Rioja (70), Aragón (70) y Asturias (69 sobre 100).

Andalucía obtiene una puntuación de 62 sobre 100, solo por delante de Canarias (53 sobre 100), Cataluña (60 sobre 100) y Murcia (61 sobre 100).

Satisfacción con servicio de urgencias

El 43% de los usuarios se encuentra muy satisfecho con el servicio de urgencias, tanto en el centro de atención primaria (71 sobre 100) como en el hospital (65 sobre 100). Solo un 14% se muestra muy insatisfecho. Lo peor valorado son los tiempos de espera.

Por comunidades, los servicios de emergencia del País Vasco (75 sobre 100) obtienen las mejores valoraciones, mientras que Canarias (55), Andalucía (58), Murcia (59), Cataluña (60) y Asturias (61) se sitúan en la cola.

En cuanto al tiempo de espera medio para que le atienda el primer médico, este se sitúa en 67 minutos en Canarias, frente a los 30 minutos del País Vasco. En Andalucía, el tiempo medio de espera es de 51 minutos.

Los médicos elegidos, mejor valorados

El 61% de los encuestados no ha elegido a su médico de familia, principalmente porque no ha tenido opción o porque no sabía que la tenía. Sin embargo, según se desprende de los resultados, este dato tiene relación directa con el grado de satisfacción de los usuarios con su médico: mientras que quienes lo han elegido le ofrecen una valoración media de 86 sobre 100, aquellos que no lo hicieron los puntúan con un 76.