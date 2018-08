BALANCE Alrededor de 10.000 personas asisten a la primera edición del festival Brota Música de Rota El Canijo de Jerez, Mala Rodríguez y Orishas protagonizaron los tres conciertos más multitudinarios

El festival sostenible Brota Música de Rota se estrena con un gran éxito. Alrededor de 10.000 personas disfrutaron de una primera edición marcada por el excelente ambiente y por el compromiso del evento y su público con el entorno que le rodea.

El Canijo de Jerez, Mala Rodríguez y Orishas protagonizaron los tres conciertos más multitudinarios de la única jornada del festival, que arrancó con la playa de Punta Candor abarrotada de visitantes y culminaba con un excelente balance

Compromiso con el medio ambiente

El Brota Música es un festival con un fuerte compromiso con el medio ambiente y la realidad que nos rodea. Desde el mediodía del sábado, miles de asistentes se acercaron a la fiesta de bienvenida en el Chiringuito Budha Candor, a escasa distancia del recinto del festival.

La Organización quiere agradecer al público asistente su alta participación en la separación y recogida de residuos, así como el uso masivo de los miles de ceniceros repartidos por los voluntarios. «El éxito de un festival 100% sostenible es cosa de todos».

No Me Pises Que Llevo Chanclas, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y una sorprendente Vinila Von Bismark brillaron con luz propia. Sin embargo, las cotas más altas de asistencia se vivieron en El Canijo de Jerez demostrando una vez más que no hay quien le tosa como animal escénico, una Mala Rodríguez con un show que hizo temblar de emoción a fans y no fans con su arrolladora puesta en escena, y unos Orishas que se convirtieron por méritos propios, con un repertorio de lujo resuelto con impecable sonido, en los reyes de la noche. Y en los más bailados sin duda.

Precisamente Canijo protagonizaría dos de los momentos más emocionantes de esta primera y exitosa edición de Brota Música. Por un lado, al recibir junto a Vinila Von Bismark a un grupo de 19 refugiados procedentes de Venezuela, Honduras, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Mali, Sahara, Yemen, Argelia y Burkina Faso. Coordinada en colaboración con CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, dentro de otras actividades destinadas a sensibilizar a los asistentes con la realidad de estos refugiados, esta visita a las instalaciones del festival de este grupo ha supuesto una experiencia tan bella como enriquecedora para todos los participantes.

El otro momento emocionante llegaría cuando El Canijo de Jerez invitó a su compadre Diego Pozo, más conocido como El Ratón, a subirse a compartir escenario para rememor sus andanzas con Los Delinqüentes.

El Brota Música cierra así una primera edición marcada por el éxito de asistencia y las buenas vibraciones.