Entrevista al almirante Díaz del Río Almirante de la Flota: «La vacunación de las dotaciones es nuestra prioridad» En su primera entrevista como jefe de la Flota, el almirante Díaz del Río afirma que la administración de vacunas se hará «lo más rápido posible»

Verónica Sánchez Rota Actualizado: 14/03/2021 09:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La lucha contra el Covid marca la toma de posesión del nuevo Almirante de la Flota

Asumir el mando de la Flota, la Fuerza de la Armada, compuesta por buques de superficie, submarinos, unidades de guerra de minas, aéreas, de guerra naval especial y de la Infantería de Marina, en tiempos de pandemia es todo un reto. El nuevo Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río es consciente de ello. Fue nombrado el 23 de febrero y desde entonces trabaja sin descanso. Su objetivo: conseguir que la Armada Española sea una de las mejores marinas del mundo.

Es hijo del almirante Ángel Luis Díaz del Río, comandante del JuanSebastián de Elcano durante la quinta vuelta al mundo del buque escuela (1978-79) ¿Qué le dijo su padre cuándo se enteró de que le habían nombrado Almirante de la Flota?

Pues avisé a mi padre (que justo ha cumplido 100 años este viernes día 12 de marzo) por teléfono y le dije que había ascendido a almirante y me habían nombrado Almirante de la Flota. Me contestó, algo emocionado, yo también lo estaba, que le encantaba y que se alegraba muchísimo.

Durante la toma de posesión de su cargo, el pasado 25 de febrero, se emocionó al hablar de su familia. ¿Siente que está aquí, en parte, gracias a ellos?

Sí, reconozco que me emocioné, y eso que había ensayado el discurso varias veces, pero la ocasión era para emocionarse. Mi esposa y mis hijos han vivido conmigo mi carrera y siempre me han animado a que solicitase los destinos más demandantes si a mí me gustaban. Creo que sin ese apoyo familiar y unión entre nosotros no hubiese podido hacer muchas de las cosas que he hecho.

Precisamente hace unos días estuve cenando con mi padre en Madrid, y en un libro que escribió hace unos años ‘La V Vuelta al mundo del buque escuela JuanSebastián de Elcano’, en los agradecimientos, decía así: «A Esther, mi mujer, y a todas las esposas de los marinos que con abnegado y callado sacrifico hacen posible el ejercicio de nuestra vida profesional».

¿Qué supone asumir el mando de la Flota en un momento tan complicado como el actual, en mitad de una pandemia?

Asumir un destino como este es siempre un gran reto y, al mismo tiempo, una enorme ilusión. A la complejidad propia que comporta este mando, la pandemia ha venido a introducir un elemento de incertidumbre adicional que me obliga a mí y a toda la Flota a afrontar el trabajo diario con un esfuerzo y una dedicación aún mayores que en otro momento.

Hoy la Flota la formamos más de 11.700 hombres y mujeres, repartidos por toda la geografía española (6.500 de ellos en Cádiz) y dirigirla no es una tarea fácil, pero tengo la suerte de contar con un equipo que me acompaña en esta misión y con el esfuerzo incondicional de las dotaciones de nuestras unidades. Aunque suena a lema publicitario, la Flota somos todos.

Mis antecesores en este cargo han llevado a cabo un trabajo encomiable de reorganización y adaptación a las nuevas demandas que requiere la Flota en este momento en que las necesidades de preparación y adiestramiento de las unidades cuentan con un elevado nivel de exigencia. Y a mí me corresponde ahora mantener ese impulso y, personalmente, no defraudar la confianza de quienes me han elegido para este destino.

Durante su toma de posesión el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), subrayó que este es «un momento de gran dificultad de recursos, en gran parte motivado por la pandemia, que nos ha llevado a extender un plan de choque que limita en gran medida las posibilidades de adiestramiento y sostenimiento de nuestras unidades». ¿Puede contar un poco más en qué consiste este plan de choque?

Dado que el impacto económico de la pandemia ha traído como consecuencia un mayor ajuste de los presupuestos, el plan de choque trata de alinear la actividad de la Flota a los recursos disponibles y no a los que habíamos previsto. El plan busca conseguir este ahorro pero sin mermar ni el adiestramiento de las unidades ni su mantenimiento.

¿Se prevé aumentar el ritmo de avance a medida que la situación económica y sanitaria lo permita?

Efectivamente. Lo lógico, lo que esperamos, es que se logre contener la pandemia Actualmente, e independientemente del plan de choque, se ha reducido considerablemente la actividad de preparación de las unidades de la Flota como medida de lucha contra el Covid-19 y para reducir el peligro de exposición a contagio de nuestras dotaciones. La actividad prevista se revisa de forma continua.

La vacunación de las dotaciones, ¿marca un punto de inflexión?

Todavía no tengo datos suficientes para contestarle esta pregunta, porque no depende de mí. Dependerá de la disponibilidad y tipo de vacuna.

Lo que sí le aseguro es que será lo más rápidamente posible. Para nosotros es fundamental, es nuestra prioridad. Tenemos casi listo un procedimiento y calendario de vacunación de la Flota, que se someterá a la autorización de Defensa.

El anterior Ajema, ahora Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante López Calderón, señaló a finales del pasado año la necesidad de renovar gran parte de la Flota. ¿Tienen planes al respecto?

Con carácter general es sabido que parte de las unidades de la Flota están en el último periodo de su vida operativa y la Armada ha identificado y expuesto la necesidad de su relevo escalonado para garantizar el mantenimiento de nuestras actuales capacidades.

En el mes de mayo esperamos poner a flote el primer submarino S-80, el ‘Isaac Peral’. Precisamente la pasada semana se nombró a su primer comandante, el capitán de corbeta Manuel Corral.

Aquí, en la Bahía de Cádiz, el buque de investigación subacuática, el BAM-IS, tendrá que estar operativo cuando los S-80 inicien su actividad, para asegurar un rescate en caso de accidente.

También la orden de ejecución de cinco fragatas F-110, está en marcha. Estas fragatas sustituirán a las de la clase ‘Santa María’ y tenemos que asegurar que las dotaciones estén formadas para operar estos buques.

Debemos poner en marcha y llevar a cabo la transición hacia una Flotilla de Aeronaves más sencilla, más moderna, con mayor capacidad de combate y más eficaz. Y no olvidar mejorar los medios para el movimiento buque-costa de la Infantería de Marina o su capacidad de fuego en el asalto anfibio.

Estos son algunos ejemplos de lo que tenemos entre manos, la necesidad de modernización y renovación es una constante en la Armada.

El Alflot en su despacho en el Cuartel General de la Flota, en la Base Naval de Rota. - F.J.

Parece que ya está hecho el plan para adecuar la Base de Rota y el buque Juan Carlos I al nuevo avión caza F-35. ¿Qué nos puede decir?

La Armada ha preparado eldocumento de definición de características y capacidades de la aeronave que pueda sustituir al ‘Harrier’, así como de las necesidades de apoyo adicionales en tierra y a bordo del Juan Carlos I.

El diseño del Juan Carlos I contemplaba de inicio la posibilidad de implementar sus capacidades para adaptarlo a nuevas aeronaves de características superiores a las de nuestros actuales ‘Harrier’. Hay que tener en cuenta que la incorporación de una nueva unidad de esa índole supone una importante inversión inicial y comporta necesidades adicionales en formación, no solo de los pilotos, sino también de todo el personal implicado en tareas de sostenimiento y de asistencia técnica que exigen a su vez un mantenimiento continuado en el tiempo de las inversiones. Es un programa de gran complejidad técnica y presupuestaria y desde la Flota estamos esperando el banderazo de salida, pero la decisión final está en el ámbito del Ministerio de Defensa.

En este momento, y como es sabido, el F-35 es la única aeronave que reúne los requisitos operativos que contemplamos y el horizonte de referencia de la vida operativa de la Novena Escuadrilla, con las actuales aeronaves, está fijado alrededor de 2028/30.

Dentro de la definición de las misiones y capacidades de la Flota, el disponer de aeronaves de ala fija capaces de operar desde nuestro buque insignia es a día de hoy un objetivo irrenunciable, y fundamental para mantener la proyección del poder naval en tierra y el apoyo a nuestra fuerza de Infantería de Marina.

También se ha hablado de la ampliación de las tropas norteamericanas en Rota e incluso del traslado del mando de Estados Unidos para África (Africom) a esta Base Naval. ¿Se llevará a cabo?

Se trata de dos temas de indudable interés para la Bahía de Cádiz, pero de los que solo puedo hablarle a título personal, ya que estamos hablando de decisiones políticas y por tanto enteramente ajenas a mi ámbito de competencias.

Pese a las noticias que se han publicado en estos últimos meses lo cierto es que no me consta la existencia de ningún pronunciamiento oficial que acredite, respecto al Africom, la certeza de que vaya a llevarse a cabo ese movimiento.

Los contingentes actuales de la US Navy están determinados en el acuerdo de cooperación con los Estados Unidos y su incremento debe ser objeto de autorización por parte de nuestro Gobierno. La llegada, hace ya unos años, de los cuatro destructores de la clase ‘Arleigh Burke’, y su integración en la Base, que contempla importantes trabajos de mantenimiento por la industria de la Bahía, ha sido totalmente satisfactoria y en ese sentido es un antecedente muy positivo. Sí puedo decirle que la Base de Rota, por su situación geoestratégica y las capacidades logísticas de que dispone es una localización privilegiada para la acogida de nuevas unidades.

¿Cómo sigue la operación ‘Misión Baluarte’?

Se sigue desarrollando bajo la dirección del Mando de Operaciones atendiendo, por lo que respecta a la Armada, a los mismos requerimientos iniciales de aportación de unidades y efectivos. Mantenemos disponibles a 310 rastreadores, que se encuadran en 11 Secciones y un Pelotón de Vigilancia Epidemiológica, de los que a día de hoy están activados 260, que actúan en Andalucía, Galicia, Murcia, Canarias y Madrid a requerimiento de los respectivos servicios de salud de cada Comunidad Autónoma.

Están adscritos y puestos a disposición de la operación 1.476 efectivos y diversas unidades del Tercio de Armada, Fuerza de Protección, Flotilla de Aeronaves y Grupo de Proyección.

Además de los trabajos de rastreo, hay que señalar las 25 intervenciones para trabajos de desinfección integral llevadas a cabo por efectivos de la Sección NBQ del Tercio de Armada en localidades de la provincia de Cádiz. Lógicamente el menor nivel de infecciones supone también una disminución de nuestra actividad y, como Almirante de la Flota y ciudadano de a pie, espero que esta sea innecesaria en el más breve plazo posible, aunque siempre estaremos dispuestos a prestar todos aquellos auxilios que se nos encomienden.

Cuáles son sus objetivos a corto plazo como Almirante de la Flota?

Cumplir mis responsabilidades, es decir, aportar las unidades a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas lo mejor preparadas posibles. Está claro que conforme vayamos venciendo al Covid-19 habrá que ir retomando lo que era habitual: más ejercicios, más navegaciones, más conferencias de formación, más oportunidades de interacción, etc. Y todo ello con dotaciones motivadas, con ilusión y en un excelente ambiente de trabajo. Me gustaría aumentar mucho el adiestramiento y preparación de las unidades de la Flota, que seamos de las mejores marinas del mundo, así como incrementar la cooperación con las marinas aliadas.