PUERTO REAL El alcalde de Puerto Real propone que sea el municipio quien gestione las basuras de los comercios Antonio Romero se reunió con los comerciantes, molestos por lo elevado de la tasa provincial

Actualizado: 19/12/2018 17:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Romero, alcalde de Puerto Real, ha mantenido recientemente una reunión con representantes de la Asociación de Comerciantes de la localidad, ACE, y la Asociación de Comerciantes de la barriada Río San Pedro. La visita de los comerciantes tenía un carácter meramente informativo, ya que solicitaron que desde el Ayuntamiento se ofreciera una explicación acerca de la tasa consorcial de basura que se está notificando por parte del Servicio Provincial de Recaudación para la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos que viene notificando el Servicio Provincial de Recaudación.

Romero, a quien acompañaron la responsable municipal de Hacienda y Deuda, Fátima Pontones, y de Coordinación, José Montilla, explicó que el Ayuntamiento aprobó una tasa de tratamiento de residuos en el año 2012, aunque nunca se puso al cobro, y a partir de 2014 se sustituyó por la tasa consorcial, que tampoco se cobró a la ciudadanía. El alcalde quiso hacer hincapié en su disconformidad con esta tasa, ya que se implanta de manera lineal y por peso recogido, independientemente de si la ciudadanía de ese municipio recicla o no. Además, no se tienen en cuenta a las personas más desfavorecidas económicamente, pues no tiene bonificaciones en este sentido.

Por eso, según el alcalde, la solución pasaría por derogar la tasa consorcial, y que sea el Ayuntamiento quien regule la prestación de este servicio, en las condiciones y con los criterios específicos de la localidad, una propuesta que formulará en la reunión del Consejo de Administración del Consorcio que se celebra mañana día 20, y en el que se abordará este asunto.

Antonio Romero también explicó que «aunque no se haya cobrado a la ciudadanía, Puerto Real sí ha hecho frente a estos gastos, pues una de las primeras cuestiones que nos encontramos nada más llegar al gobierno municipal fue afrontar un pago de 3 millones de euros correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a la empresa que prestaba este servicio, lo que evidencia nuestra responsabilidad».

El ejecutivo local aclaró a los representantes de los comerciantes puertorrealeños varios puntos en relación con este asunto. En primer lugar, que «seguirá trabajando para lograr el mejor servicio al menor coste posible», y en cualquier caso, que este coste «se reparta de manera justa y equitativa». En segundo lugar, que si esta tasa del Consorcio «no se cobra en Chiclana o San Fernando tampoco se hará en Puerto Real»; y en tercer lugar, que contra la notificación de cobro recibida por los afectados, tanto particulares como empresarios, puede interponerse un recurso de reposición ante el Servicio Provincial de Recaudación, constándole al alcalde que efectivamente se está haciendo.