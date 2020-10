Salud Las agresiones a profesionales sanitarios se reducen debido a la situación actual de pandemia Durante los primeros seis meses de 2020 se registraron 80 denuncias por agresiones de las cuales el 24% fueron físicas y el 76% verbales

En el primer semestre del año la Policía Nacional ha registrado 80 denuncias por agresión, física (24%) o verbal (76%), por parte de profesionales sanitarios, 29 de ellos, enfermeras.

Además, durante todo el periodo de confinamiento, los sanitarios han realizado cerca de 8.000 contactos con la Policía Nacional para resolver todo tipo de situaciones surgidas con motivo de la situación de emergencia sanitaria que se vivía. Los datos hoy presentados son el resultado un exhaustivo análisis realizado por esta unidad especializada en agresiones y muestran una fuerte caída del numero de denuncias por agresiones con respecto a 2019, cuando, en todo el año se contabilizaron 294 denuncias.

Sin embargo, cabe recordar que se han vivido unos meses atípicos de pandemia y confinamiento y no pueden compararse con los ejercicios anteriores. Toda esta información ha sido presentada esta mañana de viernes en la reunión que ha mantenido el equipo del Interlocutor Policial Nacional Sanitario con representantes del Consejo General de Enfermería (CGE). Un encuentro organizado para analizar la situación y los próximos pasos a seguir por ambas instituciones para continuar con su colaboración para prevenir esta lacra.

«El año 2020, como todos sabemos, es un año excepcional por la crisis sanitaria que estamos padeciendo prácticamente desde el primer trimestre, y evidentemente las agresiones se han amoldado a la situación. Durante el estado de alarma, del mes de marzo al mes de junio, las agresiones han disminuido precisamente por el colapso sanitario que ha habido en cuanto a atención a la sociedad. Nadie se acercaba a un centro sanitario, nadie se acercaba a un centro de Atención Primaria exigiendo una atención mejor, porque todos éramos conscientes de la presión que estaban sufriendo nuestros sanitarios en España, de ahí que haya bajado el número de agresiones a los sanitarios», afirma Javier Galván, comisario de Policía Nacional e interlocutor policial nacional sanitario.

Además, «esperamos que todas las iniciativas que hacemos de forma conjunta con Policía Nacional y el Consejo General de Enfermería estén siendo efectivas y también minimicen este impacto. Por otro lado, la sociedad se ha sensibilizado mucho en el sentido de reconocer la labor que tienen los profesionales sanitarios, y en particular los enfermeras y enfermeros y creemos que eso ha ayudado también a que cuando un ciudadano, un paciente, asiste a un centro sanitario considere de una manera mucho más digna al que tiene enfrente, al que le está atendiendo y el que está ofreciendo sus cuidados. Eso también puede ser también un factor que minimice las agresiones», señala Diego Ayuso, secretario general del CGE y coordinador del Observatorio de Agresiones de este organismo.

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha agradecido a la Policía Nacional todo el trabajo llevado a cabo con el resto de las fuerzas de seguridad en los momentos para garantizar la seguridad de las personas. Además, ha reiterado el compromiso de la profesión enfermera con la Policía Nacional para que «juntos erradiquemos de una vez por todas esta lacra social. Ojalá los aplausos en los balcones hayan servido para concienciar a la población de que los profesionales sanitarios no tenemos la culpa de las ineficacias, retrasos y deficiencias del Sistema Sanitario, todo lo contrario, gracias a nuestro compromiso y esfuerzo conseguimos que tengan la menor repercusión en los pacientes».

Respecto a los datos registrados, Pérez Raya ha recordado que «los profesionales muchas veces sufren agresiones, sobre todo verbales, que luego no denuncian. El ataque le sale gratis al agresor y no se contabilizan en el computo total. Por ello, quiero hace un llamamiento a las enfermeras y enfermeros, y a todos los profesionales sanitarios en general, para que ante una agresión, ya sea física o verbal, muestren tolerancia cero y denuncien, porque así garantizamos que el agresor no queda impune y se lo piense dos veces antes de repetirlo».

Nuevas estrategias y un nuevo canal de comunicación directa

La Policía Nacional, a traces del equipo del Interlocutor Policial Nacional Sanitario, ha venido realizando actuaciones de formación de profesionales en los centros sanitarios desde su creación en 2017. Sin embargo, la situación actual de pandemia imposibilita por el momento mantener este tipo de actividades. Por ello, la reunión ha servido también para plantear nuevas estrategias, a través de canales de comunicación y de formación telemática, en los que van a colaborar ambas instituciones. «La formación es crucial para prevenir las agresiones a nuestros sanitarios y que sepan cómo actuar ante un conflicto», subraya Galván.

Por ello, como explica Diego Ayuso, «se han establecido estrategias futuras para continuar esta línea de prevención de las agresiones en las enfermeras y enfermeros para establecer programas de formación continuada en el que se van a dar estrategias de prevención claras por parte de la Policía Nacional, al igual que vamos a seguir coordinando toda la información que tenemos desde el Consejo General de Enfermería con la Policía Nacional, a la hora de ir avanzando juntos para minimizar este gran problema».

Precisamente para poder dar respuesta a las dudas que puedan tener los sanitarios, desde Policía Nacional han habilitado un correo electrónico de consulta: ucsp.ipnsadjunto@policia.es. «No se trata de un canal de atención y asesoramiento inmediato, sino para las dudas posteriores que puedan tener los profesionales. Está destinado a todos los sanitarios de España y desde aquí podemos resolver todas aquellas cuestiones que tengan en materia de seguridad personal en el desempeño de su trabajo. Por supuesto, si el asesoramiento requiere las unidades de riesgos laborales de las consejerías o de los colegios profesionales, nosotros los derivamos a esos canales», subraya el comisario de Policía Nacional.