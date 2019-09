Dos afectados por listeriosis en Cádiz denuncian a Magrudis

Al menos dos afectados por la listeriosis en la provincia de Cádiz han emprendido acciones legales contra Magrudis, la empresa que vendió los productos que provocaron el brote. Un jerezano y una gaditana han presentado esta misma semana una denuncia en el juzgado de Instrucción de Sevilla, en la que señalan a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla como responsables civiles subsidiarios.

En la querella se acusa a la mercantil Magrudis S.L. por la comisión de delitos de lesiones por imprudencia grave y delitos contra la salud pública. Ambos denunciantes se pusieron en contacto con Ateneo Abogados, bufete de Sevilla que abrió una plataforma para afectados por el brote hace unas semanas. Entre todas las denuncias presentadas hay dos interpuestas de manera individual por afectados en la provincia de Cádiz. Ambos enfermaron tras comer carne mechada de la marca La Mechá.

Esmeralda, gaditana de 65 años, ha sido una de las primeras personas afectadas en la provincia en denunciar lo ocurrido ante los juzgados. El domingo 18 de agosto almorzó con su marido en un restaurante del centro de Cádiz, donde ella consumió carne mechada. Al día siguiente comenzaron los síntomas: dolores de cabeza y estómago, ganas de vomitar y fiebre. Con el paso de las horas el malestar fue a más mientras los medios de comunicación advertían de la gravedad de la alerta sanitaria. Tras una llamada al bar, confirmó sus peores sospechas: había consumido un producto de La Mechá. De hecho, la Junta estaba retirando todas las existencias que había en el bar y uno de los camareros también había enfermado.

Se trata de una de las víctimas del brote por consumir los productos infectados en el periodo señalado por distintas asociaciones, que recuerdan que los lotes con listeria no fueron retirada a tiempo. «Ellos comieron en un restaurante de Cádiz y le pusieron carne mechada el 18 de agosto, tres días después de activarse la alerta sanitaria. La Junta, sin embargo, no retiró los productos hasta el día 20», explica Germán Grima, letrado y director de expansión de Ateneo Abogados. «Por normativa son las empresas las que deben retirar los productos, pero ante una alerta sanitaria con abortos y fallecimientos de personas afectadas por listeriosis, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta se quedaron de brazos cruzados», añade.

«La empresa es la que tiene mayor parte de culpa porque este señor ha cometido un fraude detrás de otro. Pero también está la gestión del Ayuntamiento de Sevilla por permitir que la compañía estuviera sin licencia de apertura y la gestión de la Junta por tardar en avisar a la gente. Le echo las culpas a los tres, aunque al final los que lo sufrimos somos nosotros», valora Esmeralda, ya recuperada. La paciente mantenía cierto malestar esta semana, pero tras acudir al hospital de Jerez y recibir el tratamiento antibiótico mejoró.

Fernando, de 45 años, es otro de los afectados que ha decidido presentar una denuncia. Natural de Jerez, actualmente vive en Mairena del Alcor. Consumió carne mechada en San Juan de Aznalfarache una semana antes de activarse la alerta. Poco después comenzó a tener molestias y acudió al hospital de Jerez, donde le derivaron al Virgen del Rocío (Sevilla). Pasó varios días en centros de salud.

La Junta de Andalucía ha confirmado diez casos de afectados por el brote de listeriosis en la provincia de Cádiz, donde llegó a haber varios hospitalizados, al menos uno de ellos en la UCI del Hospital Puerta del Mar.

«Hay gente ingresando en los hospitales y nadie tiene culpa»

El bufete Ateneo Abogados ha abierto una plataforma de afectados por la listeriosis con el objetivo de asesorar a las víctimas del brote por consumo de carne mechada en toda Andalucía. Dos de sus clientes son de Cádiz. «Clientes y afectados están ingresando en los hospitales y parece que nadie tiene la culpa; por eso estamos interponiendo querellas primero contra Magrudis y como responsables civiles subsidarios contra el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por no haber actuado diligentemente», asegura su portavoz, Germán Grima.

«Se han saltado todos los protocolos de actuación: o no los han activado o no los hay. Desde el 9 de agosto, cuando hay fallos activados, hasta el día 15, la Junta y Ayuntamiento tienen conocimiento de qué empresa era y no retiraron la carne mechada a tiempo», recuerda este abogado, cuyo bufete ya ha interpuesto decenas de denuncias en los juzgados de la capital de Andalucía.