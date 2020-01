INFRAESTRUCTURAS Adif cierra las taquillas de las estaciones de tren de San Roque y Jimena La medida forma parte de un plan para eliminar la venta presencial en más de un centenar de estaciones de España con poca actividad La media de usuarios en Jimena es de 20 al día, mientras que los vajeros en la de San Roque es de 88

Las estaciones de tren de Jimena de la Frontera y San Roque-La Línea perderán sus taquillas de venta de billetes. La decisión ha sido adoptada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ante el bajo uso que tiene este servicio. No se tata de una actuación puntual en el Campo de Gibraltar sino de un plan nacional. Renfe y Adif han decidido cerrar las taquillas con personal en más de un centenar de estaciones de AVE, media y larga distancia y, también, en al menos 150 estaciones de toda España. Los municipios y localidades con pocos habitantes, o estaciones donde el tránsito no es elevado, se quedarán en los próximos días sin los tradicionales taquilleros y en su lugar se colocarán o bien máquinas de autoventa de billetes o se les remitirá a las oficinas de Correos más cercana, en virtud del acuerdo que firmaron ambas administraciones el pasado mes de octubre y en el que no se hizo mención al cierre de las taquillas previsto para 2020.

En el caso de las estaciones afectadas en la provincia de Cádiz los datos revelan el escaso uso de este servicio. Así, en Jimena, por ejemplo, la media de viajeros que se suben al tren con billete comprado en la taquilla es de 20 personas, mientras que en San Roque, la cifra media es de 88.

Renfe ha confirmado a LA VOZ que en el conjunto de Andalucía son 18 estaciones y ahora se incidirá también tanto en la venta online como en las oficinas de Correos, donde también se pueden comprar billetes de tren.

Renfe tiene previsto el cierre de las taquillas en al menos un centenar de estaciones. En Castilla y León se cerrarán 14, otras 14 en Castilla La Mancha, 10 en Galicia, 12 en Extremadura, unas 17 en Andalucía, 9 en Cataluña y 3 Valencia, entre otras (consultar listado).

Tanto Renfe como Adif consideran a 585 estaciones no estratégicas. En el plan de cierre Renfe distingue entre aquellos puntos que deben cerrarse inmediatamente y aquellos en los que es recomendable realizar la instalación antes de marzo de 2020.

Andalucía, con 18 estaciones afectadas, es una de las comunidades más sacrificadas ya que verá sus taquillas cerradas en Benaojan-Montejaque, Calañas, Campillos, Cortes de la Frontera, Espeluy, Gaucin, Guadalcanal, Guadix, Jabugo-Galaroza, Jimena de la Frontera, Jimera de Libar, Jodar-Ubeda, La Palma del Condado, Osuna, Pedrera, Posadas y San Roque de La Línea. En Campus Universitario de Rabanales ya están instaladas.

Por su parte, Renfe haemitido un comunicado en el que garantiza la venta de billetes en todas las estaciones en las que Adif venía desarrollando la actividad hasta la fecha, y que deja de prestar como consecuencia del proceso de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.

Más de 100 clientes

Con carácter general, Renfe asumirá la venta presencial de billetes en aquellas estaciones que dispongan de una media diaria superior a 100 viajeros subidos y un volumen determinado de ventas en taquilla. Renfe publicará próximamente una licitación para la adjudicación de este servicio. Al mismo tiempo, todas las estaciones contarán con máquinas autoventa, de forma que se instalarán donde todavía no las haya. Además de estos canales, Renfe pondrá a disposición de los viajeros un número de atención telefónica en las estaciones para resolver todas las consultas y situaciones que puedan plantearse, que estará indicado en la propia estación.

Los viajeros contarán también con la posibilidad de utilizar los canales propios de venta de billetes de la compañía: renfe.com, la app Renfe Ticket, compra telefónica y la compra a través de los interventores a bordo de los trenes, con el objetivo de facilitar al máximo la accesibilidad de los viajeros.

Recientemente Renfe ha firmado un convenio con Correos a nivel nacional, en lo que supone un nuevo canal de venta presencial para adquirir billetes de trenes Ave, Avant y media y larga distancia convencional en todas las oficinas de Correos. Al margen de estos cambios, las estaciones que gestiona Adif mantienen su actividad habitual y las paradas en los servicios de transporte continúan sin ninguna modificación. Renfe ha iniciado desde hace algunas semanas contactos con todas las instituciones locales y autonómicas para informar de las medidas que la compañía está tomando para facilitar la venta y acceso a los trenes desde las estaciones que gestiona Adif, y está en contacto permanente para ir actualizando dicha información.