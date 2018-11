ELECCIONES ANDALUZAS Adelante Andalucía lamenta que «la Andalucía imparable de Susana Díaz no llegue a la Sierra» Critican las condiciones de precariedad laboral y la economía sumergida de los ciudadanos de Ubrique

LA VOZ

La cabeza de lista de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, Ángela Aguilera, ha lamentado este domingo que "la Andalucía imparable de Susana Díaz no ha llegado a Ubrique" y "no ha llegado a la Sierra de Cádiz" al hacer referencia a la "precariedad laboral" que sufre esta localidad.

Así se ha pronunciado Aguilera en una visita a Ubrique, donde, acompañada por las también candidatas Natalia Robles y Ana Vázquez, ha manifestado que es "inadmisible" que la población de este municipio, cuya principal industria es la marroquinería, esté en "condiciones de precariedad laboral y, sobre todo, de economía sumergida", según ha concretado Adelante Andalucía en un comunicado.

"No entendemos cómo este potencial tan enorme de este pueblo y de toda la comarca no esté redundando en una mejora y un crecimiento de la riqueza en todo el pueblo", ha remarcado la candidata de Adelante Andalucía, para posteriormente deducir que "la Andalucía imparable de Susana Díaz no ha llegado a la Sierra de Cádiz".

Para la candidata de la confluencia de izquierdas, la administración debería haber hecho una "apuesta decidida" por propiciar el cooperativismo y la economía social que generara "un empleo de calidad", fuera de la economía sumergida y, sobre todo, que unificara tanto los salarios como la situación de las personas que viven de este tipo de industria en la zona de Ubrique y en la zona de la Sierra.

En este sentido, ha lamentado que "no hay una apuesta por el desarrollo de un turismo ecológicamente sostenible", porque "no se están dando las infraestructuras necesarias". En concreto, se ha referido a la carretera A-373, a donde se ha trasladado para comprobar su estado y posteriormente, comentar que es "una vergüenza" el aspecto que tiene la vía, a pesar su importancia porque conecta la comarca con la Costa del Sol.

"No puede ser que esa Andalucía imparable del PSOE no permita que haya otro tipo de tejido productivo que repercuta en la mayoría social", ha reincidido Aguilera, que ha realzado la "zona rica" desde el punto de vista natural que supone la Sierra de Cádiz, su "potencial enorme en transición energética" y energías renovables.

En este punto, ha asegurado que estos dos últimos aspectos pueden fijar con otro tipo de turismo a la población en su territorio, sobre todo, a los jóvenes que "se tienen que ir fundamentalmente porque no hay una oportunidad de desarrollo, de empleo y de calidad de vida en sus pueblos de origen".

Aguilera ha reclamado así "una administración que sea valiente", que propicie la inversión pública, que dignifique las condiciones de los trabajadores que están bajo la precariedad y "que permita el desarrollo de un turismo sostenible y estable". Asimismo, ha censurado la "imposibilidad" que ha tenido su partido para visitar el Centro Tecnológico de la Piel Movex.

"Después de las elecciones, va a haber un gobierno de izquierdas de verdad con Adelante Andalucía, que va a cuidar de su gente y va a hacer posible un Ubrique más justo, con más posibilidades sociales y con una situación manifiestamente mejor de la que tiene en estos momentos", ha concluido.

Problemas de los regante de Bornos

La jornada de trabajo de Adelante Andalucía en la Sierra ha abordado también la situación en que se encuentran los agricultores en la zona de Bornos. La candidata de Adelante Andalucía, Natalia Robles ha mantenido un encuentro con la comunidad de regantes del Coto de Bornos, centrado en el estado en que se encuentra la agricultura en general y, de manera especial, los problemas que está teniendo la comunidad de regantes del Coto con las subvenciones incluidas en la Iniciativa Territorial Integrada (ITI).

Robles, que ha estado acompañada por el alcalde de Bornos, Hugo Palomares (IULV-CA) y el concejal delegado del Coto de Bornos, Jesús Sánchez (IULV-CA), ha criticado que, una vez que han realizado la petición y tienen concedida la subvención para el proyecto de remodelación de las infraestructuras y así evitar las pérdidas de agua, "les cambian los requisitos sobre el consumo de agua".

Según ha expuesto, esto significa que si finalmente, debido a este cambio de criterios, perdieran la subvención por alguna razón, ya habrían gastado "una cantidad importante de dinero" en dicho proyecto.

De esta forma, la candidata de Adelante Andalucía ha lamentado la "falta de transparencia que ha envuelto desde el principio toda la tramitación de las ITI, negándose incluso en el Parlamento" a su formación información por Consejerías sobre lo invertido en esta iniciativa, un tipo de conductas que ha asegurado que cambiarán cuando lleguen al gobierno de la Junta.