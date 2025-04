Una acertante de Sanlúcar se lleva medio millón de euros con un Rasca de la ONCE

Una acertante de Sanlúcar ganó este domingo medio millón de euros al instante al obtener el mayor premio que ofrece el Rasca de la ONCE ‘El Millonario’, que cuesta cinco euros .

El vendedor que dio la fortuna fue Juan Manuel Raposo, vendedor de la ONCE desde diciembre de 2020, que vende en el barrio pesquero de Bonanza, y los fines de semana en La Colonia, donde vendió el Rasca premiado con los 500.000 euros . «Lo rascó delante de mí -cuenta hoy-, y se puso que no se lo creía. ¿Es de verdad, es cierto esto?, decía. Se quedó en shock, no reaccionaba, a mí se me pusieron los pelos de punta, se me abrazó y los dos llorando. Yo me siento muy feliz, como si me hubiera tocado a mí porque le ha tocado a una persona que le hacía falta y eso me llena mucho», afirma el vendedor. «Miedo me da lo que me voy a encontrar hoy», comenta encantado.

Para jugar a ‘Millonario’ el jugador tiene que descubrir todas las áreas de juego y si alguno de los números ganadores coincide con alguno de los ‘Tus Números’ gana el premio mostrado, que pueden ser premios de 20, 50, 100, 200, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 euros y el mayor de medio millón de euros. Y si se encuentra el símbolo especial X2 gana el doble del premio mostrado.