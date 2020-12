Empleo 55 empresas gaditanas de autobuses están «al borde de la quiebra» Nueve de cada diez trabajadores empleados por este sector en la provincia de Cádiz se encuentran en un ERTE que puede prolongarse por la dependencia del turismo

55 empresas familiares de autobuses de la provincia de Cádiz están «al borde de la quiebra técnica». Es el balance de FEDINTRA, la Federación Independiente del Transporte de Andalucía, que representa a las compañías de transporte de viajeros en territorio gaditano.

Se trata de uno de los sectores más afectados por el desplome del turismo y las restricciones impuestas por la administración en los últimos meses. Sólo en la provincia de Cádiz hay 1.050 trabajadores que dependen de estas pequeñas y medianas empresas, propietarias de 700 autobuses; sin embargo, en estos momentos, 900 de ellos –nueve de cada diez– están en ERTE.

Nicolás Rodríguez, de 59 años, es director-gerente de Belizón y Rodríguez SL, empresa familiar que en 2020 ha cumplido su 60 aniversario. «Normalmente somos unos 58 empleados y ahora estamos 33. Todos los trabajadores relativos a discrecionales -servicios que no hacen trayectos regulares- están fuera. Y somos más porque es imposible reducir más la estructura general de mecánicos, administración y otras áreas». La mayoría de las empresas de este sector en la provincia de Cádiz son pequeñas y familiares, con una media de unos 20 trabajadores.

En toda Andalucía hay 538 empresas relacionadas con el sector del transporte de viajeros con 5.400 autobuses y 11.000 trabajadores, 9.000 de ellos en ERTE. En Cádiz, una provincia con gran dependencia del turismo, el sector se ha visto especialmente afectado y ahora, ante la previsión de una paralización total de la llegada masiva de visitantes al menos hasta 2021, hay un sentimiento de abandono por parte de las administraciones.

Las expectativas a corto plazo y una posible apertura al turismo nacional en los próximos meses tampoco arreglarían la situación. «Los nacionales tomamos nuestros coches para viajar . Como dicen nuestros clientes, nuestro mercado ha desaparecido. Y todos tenemos muchas deudas pendientes de saldar y sin recursos. Una gran tragedia para muchas empresas y casi 1000 familias», plantea Rodríguez.

Los efectos de la crisis se hicieron notar este verano con una manifestación con asistencia destacada en la capital. Ya no hay rutas a la Sierra, visitas a Cádiz capital o traslados a los cruceristas por la provincia. Tampoco competiciones deportivas provinciales amateur ni excursiones ni viajes de alumnos, otra de las fuentes de ingresos del sector.

De ahí parte una de las reclamaciones de FEDINTRA, que solicita incluir al transporte discrecional y turístico entre los perceptores directos de las ayudas financieras del Fondo Europeo de Ayudas al Desempleo y las ayudas a fondo perdido de otras administraciones. «Desde el 15 de marzo, todos los buses que no sean urbanos o regulares han estado parados al 100%. La pandemia ha dejado a todas las empresas sin clientes -no como otros sectores que pelean por un horario- y por lo tanto sin recursos, pero con todos sus gastos al 100%, excepto el gasoil. La mayoría no pueden sobrevivir así y no hemos tenido ningún apoyo de las administraciones. Somos parte fundamental del turismo pero nadie nos tiene en cuenta», lamenta el portavoz en Cádiz.

Entre sus peticiones, también piden una prórrogapor 18 meses más de las moratorias en los préstamos de leasing y renting, «habiéndose constatado como insuficientes los seis meses de carencia regulados» en julio; «hacer los ERTEs más flexibles y adaptados a la peculiar idiosincrasia de esta actividad económica» o ampliar «a 24 meses del periodo de carencia de los créditos con aval ICO».