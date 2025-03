13,975, la mejor nota de la PEvAU 2021 en Cádiz

Después de varios días de correcciones, hoy se han dado a conocer las diferentes notas de la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad de Cádiz (PEvAU) que se celebraron del 15 al 17 de junio.

Así, han superado la misma el 95,98% de los alumnos que se han presentad o, lo que correspondería a 5.466 personas .

De esta manera, Vera Aguayo, del IES Pintor Juan Lara de El Puerto , y María Dávila, del IES Fuerte de Cortadura de Cádiz, son las dos alumnas que han obtenido la mayor de ellas, un 13,975.

Una vez que los resultados se han dado a conocer, entre este jueves y el próximo 2 de julio se puede presentar la solicitud para la posterior matriculación en las 5.000 plazas de los 44 grados y 21 dobles grados que conforman la oferta académica de la Universidad de Cádiz para el curso 2021/22.

Hay que destacar que en esta convocatoria han formado parte cerca de 462 miembros de tribunales, 135 representantes de centro, 12 administrativos y un contingente extraordinario de limpieza y seguridad contra la Covid-19.

María Dávila: «No me lo esperaba»

María Dávila, del IES Fuerte de Cortadura , centro de enseñanza ubicado en Cádiz, es una de las dos alumnas que tienen la mejor nota esta Selectividad 2021.

«No me lo esperaba», esa ha sido la respuesta de Dávila cuando ha ido respondiendo a las preguntas de La Voz tras descolgar el teléfono, dado que ha afirmado que durante toda la PEvAU se encontró « súper nerviosa ».

María, la cual ha sido reconocida tanto por el Ayuntamiento de Cádiz como por la Junta de Andalucía por sus altas notas durante sus diferentes etapas educativas, ha aprovechado el día de hoy para descansar después de los últimos días.

«Me levantaba a las siete y media de la mañana para estudiar y me acostaba tarde, algo que no recomiendo porque se deben de descansar ocho horas», ha comentado cuando se le ha preguntado por su rutina durante los días previos a la PEvAU.

Será a partir de mañana cuando realice la solicitud para matricularse en el Doble Grado de Traducción e Interpretación y Relaciones Internacionales en la Universidad Pablo de Olavide , ubicada en Sevilla.

Sin embargo, también ha contemplado otras opciones, como el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual que se imparte en la Universidad de Sevilla, aunque se ha decantado por la primera opción debido a su interés en los idiomas.

Ha sido la palabra cazador , perteneciente a Lengua Castellana y Literatura II, la culpable de no haber alcanzado el 10 en este examen, el cual le hubiera otorgado los 14 puntos totales.

Para celebrar este resultado, así como esfuerzo, ha disfrutado de un almuerzo familiar, además, ha comentado emocionada que «estoy deseando ir este fin de semana a visitar a mi abuela, dado que durante el último mes no he podido verla».

Vera Aguayo: «Estoy súper contenta»

Vera Aguayo, del IES Pintor Juan Lara de El Puerto

La primera alumna que ha obtenido la mayor nota de la provincia en la PEvAU es Vera Aguayo, del IES Pintor Juan Lara, de El Puerto .

«Estoy súper contenta», de esta manera ha contestado Aguayo tras la llamada realizada por La Voz tras darse a conocer los resultados de la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad de Cádiz.

A pesar de que considera que « las notas no definen si una persona es más o menos inteligent e», sí que se ha mostrado satisfecha de la misma tras haber dedicado «ocho horas diarias» durante los últimos días a estudiar.

Debido a que se considera una persona activista y vegana , quiere cursar el D oble Grado de Estudios Internacionales y Derecho que se imparte en la Universidad Carlos III de Madrid, ya que es una de las pocas universidades que lo ofrece y cuya última nota de acceso ha sido de un 13,7.

Será a partir de mañana cuando se dedique a completar la solicitud de matriculación dado que, tal y como lo ha definido ella misma, « hoy ha sido un día agitado ».

Ha sido en Lengua Castellana y Literatura II donde ha cometido « ese fallito » que no le ha permitido obtener el 14 final y convertiste así en la mejor nota de la provincia.

«Cuando me preguntó un compañero que qué había puesto en esa pregunta me di cuenta de que no iba a conseguir el 14, una meta que me impuse al haber obtenido Matrícula de Honor en Bachillerato», ha querido explicar.

A pesar de ello, se encuentra bastante sati sfecha de haber obtenido la nota y no descarta en un futuro, cuando termine sus estudios, completar otros en Psicología, disciplina que también le apasiona.