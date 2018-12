ECONOMÍA La Zona Franca, esa gran desconocida de Cádiz que ofrece múltiples oportunidades Tres expertos han mostrado los beneficios fiscales y aduaneros de instalarse en este centro de negocios

V. Sánchez

Las empresas que se instalen en la Zona Franca de Cádiz, un motor económico de la provincia que es necesario aprovechar, pueden ser más competitivas. Es la premisa que han desarrollado en la tarde de este miércoles 12 de diciembre tres expertos ante un auditorio de empresarios que tienen su sede en dicho emplazamiento e interesados en esta oportunidad. Un debate ameno e interesante, presentado por Javier Rodríguez, jefe de área de La Voz de Cádiz, que ha colaborado en este evento con su 'Anuario de empresas', un suplemento especial orientado a las compañías que verá la luz este mes de diciembre.

«Esta es una jornada especial porque en este día estamos trasladando algunas de las premisas que nos pusimos cuando llegamos al consorcio», ha afirmado la delegada especial del Estado en la Zona Franca, Victoria Rodríguez para dar inicio a la charla-coloquio 'Zona Franca de Cádiz, atractivos fiscales y aduaneros'. «Esa premisa es escuchar a los empresarios, que les abriésemos las puertas y mejorar los cnales de comunicación. Por eso queremos hoy contaros algo que muchos de vosotros nos habéis preguntado, por qué instalarse dentro del recinto fiscal y qué ventajas tiene», ha dicho la delegada especial. «Queremos que este acto sea útil y provechoso. La idea es que esta información que os llevéis sirva para crear una cadena de inversores que venga a esta provincia. Pretendemos potenciar el comercio internacional favoreciendo la implantación de inversores de cualquier punto del mundo», ha destacado Rodríguez. «El año que viene esta Zona Franca cumple 90 años. Es, junto con la de Barcelona, la más antigua de España. Este acto y otros buscan hacer de Zona Franca una zona de futuro», ha destacado.

El valor añadido: la seguridad

El primero de los ponentes ha sido Francisco Piñero, responsable del asesoramiento y gestión sobre comercio exterior y aduanero en Zona Franca. «La Zona Franca no está sujeta a ningún tipo de impuestos y además se puede practicar a la mercancía una serie de manipulaciones que a la vez no están gravadas», ha afirmado. Asimismo, respecto a las mercancías comunitarias, Piñero ha destacado que «la Zona Franca, al ser un área exenta permite que una mercancía esté aquí y no se le aplique el IVA. En el momento que la empresa decida introducir la mercancía al canal comercial, es cuando tendrá que liquidar impuestos».

Este experto ha subrayado que la Zona Franca, a la que ha definido como una «plataforma comercial», tiene «vigilancia de la Guardia Civil. Cualquier empresa fuera tiene que soportar una vigilancia externa, aquí viene incluida, tanto de las instalaciones como de la mercancía».

La seguridad de la Zona Franca de Cádiz es algo que también ha puesto de relieve la segunda ponente, Concepción de la Rosa, jefa de Aduanas de Cádiz. «Las personas, las mercancías y los medios de transporte que entren en una Zona Franca o salgan de ella podrán ser sometidos a controles aduaneros», ha señalado. Asimismo, ha comentado a los presentes que en las Zonas Francas «se autoriza cualquier actividad de tipo industrial, comercial o de prestación de servicios y el ejercicio de dichas actividades se supedita a su notificación previa a las autoridades aduaneras». Unas autoridades que «pueden imponer determinadas prohibiciones o restricciones respecto de las actividades según la naturaleza de las mercancías, las necesidades de la vigilancia aduanera o los requisitos en materia de seguridad».

Por otro lado, como características de la Zona Franca, de la Rosa ha destacado, entre otras, que «permite retrasar la obligación de pago de la deuda aduanera y de los impuestos interiores, los trámites son más sencillos y puede introducirse cualquier tipo de mercancía excepto las que vayan en contra del orden público o supongan un peligro».

Sevilla, el aliado para ir de la mano

Dentro de la Zona Franca de Cádiz, donde «cada operador tiene un código de ubicación a efectos de control por la aduana», están permitidas para cualquier mercancía, tanto comunitaria como no comunitaria, la carga, descarga, transbordo y almacenaje. De ese modo, ha subrayado la jefa de Aduanas ventajas de este recinto como que «simplifica trámites aduaneros, no se aplican medidas de política comercial como restricciones a la importación, el periodo de almacenamiento es ilimitado, no se les exige constitución de garantía y se permiten manipulaciones usuales y tener almacenada la mercancía».

El último en intervenir ha sido Jesús Otero, CEO de Europea Group que ha destacado que «la Zona Franca debe generar valor añadido, como la máxima seguridad en los accesos». «En mi opinión», ha dicho el empresario, «no todo vale en la Zona Franca, la aduana dirá que sí a los que quieran instalarse aquí si considera que debe hacerlo». Además, ha puesto de relieve un problema, «¿cómo reordenar la Zona Franca que tiene su inicio en 1992».

Respecto a la competencia con la Zona Franca de Sevilla, Otero ha afirmado que «si trabajamos de la mano seremos aliados, si no sereemos competencia». Por último, ha enfatizado que la Zona Franca, que los tres han coincidido que es el «gran desconocido» de Cádiz, «está ahora en un proceso de transformación y mejora».