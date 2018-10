JORNADAS Willy Toledo: «Si me cago en un dogma de fe es como si me cago en Mortadelo y Filemón» El actor ha participado en una ponencia sobre libertad de expresión frente a sentimientos religiosos

A. M.

CÁDIZ Actualizado: 27/10/2018 15:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El activista y actor Willy Toledo ha participado este mediodía en las jornadas 'La Libertad en el Punto de Mira' organizadas por la Asociación Pro Derechos Humanos y la Universidad de Cádiz. La cita se ha desarrollado en la Casa de Iberoamérica en una sala con el aforo lleno para la ocasión. Willy Toledo intervenía en la ponencia sobre 'Libertad de expresión versus ofensa a los sentimientos religiosos' en la que tanto él como los demás participantes, Elisa, Elena Dueñas y Borja Casillas han expuesto los hechos por los que han sido denunciados por delitos de odio y contra los sentimientos religiosos.

Tras un saludo a las fuerzas de seguridad del Estado y a la prensa Willy Toleda daba un toque de atención al equipo de Gobierno de Cádiz para pedir que apoye a la gente joven y obrera de la ciudad. El actor se encerró este viernes durante dos horas con el colectivo de parados para mostrar su apoyo a estas personas que también han estado presentes en las jornadas.

Toledo ha ido desgranando posteriormente los distintos procedimientos que tiene pendientes por delitos de odio y contra los sentimientos religiosos. «El año pasado en mayo o junio me entero de unas compañeras de Sevilla que han sido denunciadas y acusadas por la procesión del 'coño insumiso'. Leo aquello y no doy crédito y veo que se dice que 'constituye un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María' y escribo en Facebook un texto de apoyo a las compañeras y al final yo digo por cierto yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María». El activista explicaba cómo al cabo de los meses le llegaba una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, «que no tienen nada de cristianos porque no perdonan, son unso ultraderechistas», y ante esa denuncia su letrado le aconseja hacer caso omiso que es lo que hace en las tres citaciones que recibe. A partir de ahí el actor ha recordado su rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo de Vallecas y se ha referido al cura y amigo Javier Baeza explicando que «la diferencia es que a la justicia social él le llaman cristianismo y yo comunismo».

Otro de los momentos que ha recordado Willy Toledo ha sido su ausencia en la segunda citación. «Tampoco fuimos y organizamos procesion del coño insumiso por Madrid, en fin otro acto de desobediencia y desagravio ante cualquier tribunal. Si me cago en un dogma de fe es como si me cago en Mortadelo y Filemon; no nos obliguen a creernos un dogma de fe», ha asegurado.

El activista ha explicado asimismo cómo fue detenido tras estar unos días bajo vigilancia policial justo antes de que se celebrara en el Teatro del Barrio un acto a su favor. «Había escrito un texto por si venían a detenerme y llegan seis policias y me detienen y me quitan el móvil y me llevan a los juzgados de Plaza Castilla y no había podido enviar el mensaje así que nadie sabía que estaba detenido... como pude después mandé el mensaje. Me tuvieron doce horas secuestrado y no me permitieron ver a mi abogado y es ilegal. De momento el juez ha encontrado dos frases, una es la de me cago en Dios y la otra es me cago en Dios y me cago en todo lo que se menea».

Willy Toledo también se ha referido a un comentario que realizó en una ocasión con motivo de las procesiones de Semana Santa y apuntaba «que la gente crea en lo que le sale de las orejas, pero que nos nos dejen ni transitar... entonces proponía que la Semana Santa de Sevilla se hiciera en el Circuito de Jerez...» y ha afirmado igualmente que «ahora estoy pendiente de otras imputaciones de delitos de odio porque odio profundamente a todos los fundamentalistas católicos y a toda la ultraderecha de este país».

Tras leer un texto sobre teatro y política que concluía con una clara advertencia: «no vamos a guardar silencio, no». Su intervención finalizaba entre aplausos.

Posteriormente y a preguntas de los asistentes antes de finalizar la conferencia, el actor respondía sobre la situación de las causas y comentaba que «la Asociación de Abogados Españoles Cristianos nos denuncia porque no nos puede fusilar». Entre bromas, a Willy Toledo le planteaban si ya estaba preparando el Camino al Rocío del próximo año. En este caso el actor respondía que «si me das un bazoca y una metralleta, voy». Sobre la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario, Toledo afirmaba irónico que «no existe en toda la ciudad de Cádiz ni una sola persona que merezca una medalla más que la Virgen María».