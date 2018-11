CÁDIZ (Vídeo) La concejala de Fiestas de Cádiz, 'pillada' criticando la decoración de Navidad María Romay aparece en un vídeo con otra persona dando su opinión sobre el exorno típico de las fechas

A la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, no le gusta la decoración de Navidad. No lo dicen sus adversarios políticos de la oposición municipal, lo afirma ella en un vídeo que está circulando por twitter en el que aparece con otra persona y la edil manifiesta claramente: «Que no estamos a favor de la decoración navideña».

Esta frase ha desencadenado comentarios en las redes sociales porque, aunque claramente es una opinión libre, no guarda un mínimo de estética política máxime cuando Romay es la responsable política de la delegación encargada del exorno navideño en la ciudad.

Hace dos años el Ayuntamiento recibió muchas críticas porque el alumbrado navideño fue escaso y se instaló muy tarde. Este año, que abarcará más calles, el gobierno municipal ha decidido inaugurarlo la semana que viene argumentado la prohibición de hacerlo antes debido a las elecciones. La oposición criticó esta excusa dada por el gobierno de Podemos porque «no es cierto», dijo el PP. Como muestra, en Andalucía ya se han inaugurado los alumbrados de Sevilla y Granada, entre otras muchas ciudades.

Este vídeo puede causar el malestar entre los comerciantes y minoristas de Cádiz que en los últimos años han mostrado su descontento a causa del alumbrado. Esta Navidad la concejala de Fiesta ha sumado un nuevo motivo para levantar asperezas entre el Ayuntamiento y los comerciantes.