Conciertos en Cádiz Vetusta Morla, Rozalen, Fuel Fandango y Niños Mutantes confirman para el No Sin Música 2019 Los conciertos se celebrarán los días 15, 16 y 17 de agosto en el muelle de Cádiz

M.L.

Cádiz Actualizado: 11/12/2018 14:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llegan las primeras confirmaciones para el festival No Sin Música de Cádiz. Vetusta Morla, Rozalen, Fuel Fandango, Niños Mutantes, Second y De Pedro estarán este mes de agosto en el muelle de Cádiz. Así lo lo ha dado a conocer la organización del festival gaditano que se celebrará los días 15, 16 y 17 de agosto (como en otros años, jueves, viernes y sábado).

Los abonos ya pueden adquirirse y, como viene siendo habitual, irán incrementando su precio de forma paulatina. Actualmente los precios oscilan entre los 39,00 euros del abono normal y los 63 euros del VIP que permita acceso preferente con zona de descanso, punto de venta de comidas y bebidas y terraza de visibilidad preferente.

Tanto el pasado verano como en la edición de 2017, el festival fue un éxito de público y llenó de luz y ritmo no sólo el muelle, sino las calles aledañas del centro de la ciudad.

El pasado verano actuaron en que fue la sexta edición del No Sin Música: Enrique Bunbury, Residente, Izal, La Mala Rodriguez, Vintage Trouble, Kase.O, La Pegatina, La M.O.D.A, Dorian, Viva Suecia, Zoé, The Milkyway Express, Sidecars, Dinero, We The Lion, Marky Ramone's Blitzkrieg, Rufus T. Firefly, Antílopez, Los Labios, El Lobo En Tu Puerta, Estibaliz, Alan Nepa, San Remo, Triángulo Inverso, La Pompa Jonda, Merche Corisco, Astropålido, Supersonika, Lost Bullet, La Tarambana y Santísima son los artistas confirmados para la sexta edición del festival.