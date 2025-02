Los vecinos de Segunda Aguada, en pie de guerra contra las casas de juegos y apuestas en el barrio

La asociación de vecinos de Segunda Aguada quiere vetar las casas de juegos y apuestas -que definen como «mal endémico»- en ese barrio gaditano y ha pedido la mediación del Ayuntamiento para que impida la apertura de nuevos establecimientos de este tipo y la clausura del que existe en la actualidad.

Su presidente, Antonio Peinado, apoya su petición en una medida aprobada por el propio Consistorio: «precisamente el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de enero de 2020, aprobó por unanimidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la limitación y regulación en la ciudad de la implantación de establecimientos de juego introduciendo un nuevo apartado que las regula, de forma que los mismos solamente se podrán situar en las zonas de uso global residencial y de equipamiento si están a más de 500 metros de distancia de los accesos normales de entrada o salida a las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo o sociocultural ».

Sin embargo, pese a que teóricamente no pueden situarse cerca de centros educativos, se quejan desde el colectivo vecinal, «nos encontramos con la sorpresa de que están acondicionando un local del barrio para convertirlo en salón de juegos y apuestas , situado además frente a otro existente, cerca del Centro Privado de Enseñanza San Francisco de Asís, del Instituto Rafael Alberti y del C.P. Profesor Juan Carlos Aragón».

Este hecho les lleva a la incredulidad y se preguntan sobre «el sentido de aprobar medidas sobre la regulación de este tipo de establecimientos si luego no parece que se vayan a cumplir . No nos parece casual que este tipo de establecimientos estén proliferando especialmente en los barrios de clase trabajadora y junto a los centros de enseñanza. No nos parecería admisible que nuestro Ayuntamiento permitiera que una casa de apuestas vulnerara lo establecido en Pleno. Recordemos que los grupos más vulnerables, sobre todo jóvenes y adolescentes, son los que tienen mayor riesgo de caer en las redes de la ludopatía causando todo tipo de problemas sanitarios, familiares y económicos».

Pese a que los responsables municipales les aseguran que no se trata de una casa de apuestas sino de «un salón recreativo con terminal para apostar» , a los vecinos les preocupa que «acaben cediendo a las presiones de un lobby tan poderoso como el del juego y las apuestas, y terminen aceptando que estos establecimientos se instalen en las proximidades de centros educativos».

Peinado lamenta que solo «hace unos meses participábamos en un interesante taller de sensibilización organizado por el Ayuntamiento sobre la problemática del juego» por lo espera que ahora el Ayuntamiento actúe: «esperamos que defiendan nuestro barrio y no den la espalda a los vecinos para darle la mano al lobby de las apuestas» .

«Sabemos que las casas de apuestas quieren instalarse en un barrio de gente trabajadora como el nuestro, y que si se lo permiten lo harán en las proximidades de los centros educativos, pero los vecinos del barrio no vamos a permanecer impasibles y ajenos porque no queremos que el problema del juego entre en nuestras casas y acabemos buscando soluciones cuando la ludopatía ya afecte a algunos de nuestros vecinos. Por lo tanto, creemos que urge tomar medidas antes de que nos veamos afectados como está pasando en muchas otras ciudades donde en determinados barrios sufren la lacra del juego que está arruinando a muchas familias. Por el contrario, nuestro barrio necesita otro tipo de establecimientos como equipamientos sanitarios, inexistentes a pesar del numeroso y reconocido número de habitantes -más de la décima parte de la densidad de población de nuestra ciudad- datos conocidos también por los que intentan hacer negocio con la salud y la economía de nuestros vecinos».

Desde la asociación de vecinos alertan de la necesidad de concienciación sobre este asunto en tanto en cuanto aseguran que está «generando enfermedades de ludopatías, así como, problemas sociales y económicos, deben tener una rotunda contestación por parte de las administraciones y de la sociedad en su conjunto».