ENTREVISTA A SERGIO ROMERO, CANDIDATO DE Cs «Vamos a dar el campanazo ganando en la provincia a un PSOE que no quiere nadie» Ciudadanos se presenta como un partido «útil y responsable» convencido de que, después de 40 años, los gaditanos claman un cambio total en Andalucía

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 04/11/2018 09:15h

Sergio Romero ha sido durante los tres últimos años el único representante de Ciudadanos de Cádiz en el Parlamento de Andalucía. El candidato de la formación naranja a las Autonómicas aspira ahora a dar un vuelco a los resultados y a desbancar al PSOE en la provincia asegurando que son la alternativa real para que cambien las cosas.

¿Cómo afronta Ciudadanos esta campaña electoral?

Con las máximas expectativas y la mayor de las ilusiones. Estamos más cerca que nunc a de dejar atrás una etapa bastante negativa de más de 37 años con el PSOE en el gobierno de Andalucía. Cuando vamos por la calle, la gente nos dice que quiere un cambio y creemos que palpar este síntoma en la calle es muy significativo. Tenemos muy buenas sensaciones y la alternativa de cambio real se llama Ciudadanos.

En las pasadas Elecciones Autonómicas, Cs estaba recién llegado. ¿Está el partido asentado y presente en todas las comarcas de la provincia?

Sí, estamos en todas las comarcas. Hemos incrementado notablemente el número de afiliados y nos hemos implantado en todo el territorio gaditano. El síntoma de que Cs esta creciendo y de que es una alternativa para gobernar es que no solo crecemos en los sondeos sino que - vayamos por donde vayamos- los ciudadanos se nos acercan y nos dicen que somos la única esperanza para que cambien las cosas. Ahora estamos más fuertes que nunca, hemos cogido músculo y adquirido experiencia.

¿Qué aspiraciones tienen en esta cita con las urnas?

Ganar y ser la opción preferente de los gaditanos. Para eso me dejo la piel cada día. Desde que salí elegido como diputado hace tres años no he parado de patearme la provincia, de reunirme con todos los colectivos y sectores tomando el pulso de nuestra tierra. El PSOE ha limitado a la provincia y la ha colocado en el furgón de cola. Hay una gran falta de gestión que se traduce en la sanidad, en la educación o en la falta de infraestructuras. Ni PSOE ni PP han sabido entender que la política está para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El 2D tiene que ser un antes y un después.

¿Cree que el apoyo de su partido al PSOE durante los últimos años puede ser un aval o por el contrario les puede perjudicar?

Los sondeos indican que los gaditanos y los andaluces han valorado y agradecido la seriedad y responsabilidad de un partido que -haciendo las cosas distintas- ha conseguido grandes resultados. Cs es un partido útil y responsable. Hemos logrado revertir los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, justicia o servicios sociales. Además, que los imputados por corrupción no nos representen en sus escaños. Hemos conseguido la eliminación del impuesto de sucesiones, se han bajado los impuestos y se ha logrado que los autónomos dejen de ser los grandes olvidados con ayudas destinadas para ellos. Hemos sido una oposicion útil frente a un PP estéril, que ha sido la alfombra roja del PSOE y que ha calentado escaños sin lograr nada para la provincia. Ahora llega un partido limpio y diferente y hay que abrir una nueva etapa de ilusión y de progreso.

¿Cree que los asuntos de corrupción le pasarán factura a Susana Díaz?

Los andaluces somos los protagonistas de nuestra tierra. Andalucía no es de Susana Díaz ni del PSOE y estoy convencido de que, por responsabilidad, los ciudadanos con su voto van a castigar a un PSOE currupto, incompetente y que lleva por bandera la igualdad aunque luego no la practique.

Juan Marín ha afirmado categóricamente que no volverá a dar la presidencia a Susana Díaz. ¿Es esta promesa inquebrantable?

Es absolutamente inquebrantable. Quién firma con Ciudadanos y no cumple, no vuelve a firmar. Nosotros hemos cumplido con los andaluces y lo que hicimos fue inédito. Que un partido con 8 de los 109 diputados llegara a un acuerdo de investidura con el más votado fiscalizándolo, controlándolo y haciendo posible cambios importantes para Andalucía, no lo había hecho nadie. Pero cuando ha llegado la hora de hablar de asuntos más serios, Susana Díaz no ha cumplido. Tenemos claro que con los votos de ciudadanos no volveremos a hacerla presidenta. Otros grupos de la oposición, como el PP, no han tenido ninguna repercusión para Andalucía. Se han acomodado y no ha sabido entender Andalucía.

Dicen que salen a ganar pero para gobernar o sacan mayoría absoluta o tienen que pactar. Si el PSOE está descartado, ¿sería el PP la opción como socios de gobierno?

Insisto en que salimos a ganar pero son los gaditanos con los que con su papeleta y actitud podrán hacer ese cambio posible. Vamos a esperar a que pase el dos de diciembre y a que los andaluces hablen y, a partir de ahí, ya veremos. Si el PP quiere cambio va a tener que apoyar al partido más votado, que va a ser Cs. Vamos a dar el campanazo en la provincia ganando a un PSOE que no quiere nadie. Tenemos que hacerle las maletas para que por fin, tras 40 años, se vayan para su casa.

Hasta ahora Ciudadanos ha sido un partido llave para gobernar. ¿Cree que ese papel va a cambiar a raíz de estas Elecciones?

Claro. Salimos a ganar y estamos más cerca que nunca. Después de 40 años de bipartidismo, se abre un escenario nuevo y positivo. Los andaluces quieren cambio pero no tenían una alternativa. Ahora si la tienen y la opción es Ciudadanos. Somos siempre de mentalidad ganadora y positiva y un claro ejemplo fue Cataluña, donde conseguimos ganar y posicionarnos por delante de los separatistas.

¿Cual es la propuesta de Ciudadanos para la provincia?

Tenemos que centrarnos en el desempleo porque la única forma de mantener nuestro estado de bienestar es generando empleo y riqueza. Queremos seguir bajando los impuestos y desahogar a los ciudadanos para que puedan hacer que la rueda de la economía funcione. Hay que posibilitar que empresarios y autónomos agilicen la burocracia para que puedan contratar con más facilidad. Asimismo, apostamos por fortalecer e impulsar el eje comercial y logístico entre la Bahía y Jerez teniendo en cuenta que hay un puerto y un aeropuerto. Y otro de los grandes proyectos que además es 100% gaditano es el plató acuático de cine, que debe ser un revulsivo para la Bahía, y que tendría una repercusión y un efecto multiplicador en el turismo, en el comercio o en la industria. Apostamos por la reindustrializacion de la Bahía de la mano de la innovación y del conocimiento porque tenemos talento y mano de obra para dar ese paso. Queremos que, desde las administraciones públicas, se favorezca el florecimiento de ese conocimiento.

¿Que opina sobre el futuro de Navantia?

Creemos imprescindible que tenga posibilidades de ampliar su ámbito de negocio porque está limitada a la obra militar. Creemos que se abre un mundo de posibilidades para la obra civil. El concimiento y la especialización de la provincia de Cádiz debe ser aprovechado.