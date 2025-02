La Unión de Policía Local y Bomberos de Cádiz de Cádiz estudia presentar una denuncia por presunta prevaricación de Kichi

Tras el nuevo conflicto entre la Policía Local y el Gobierno de la ciudad, debido a que el alcalde paralizó las actuaciones que estaban llevando a cabo los policías en algunas de las terrazas de la ciudad, Francisco Rama , portavoz de la Unión Policía Local y Bomberos de Cádiz (UPLBA) en declaraciones a este periódico explica que «estamos analizando jurídicamente la viabilidad de presentar una denuncia por una presunta prevaricación del alcalde por ordenar esta actuación y parar la actuación policial».

A este respecto añade Rama que «se está analizando jurídicamente por los abogados que serán los que nos darán luz verde para decidir si hay viabilidad que prospere o no. Si los abogados aconsejan que no es viable porque se pueda inadmitir a trámite no la presentaremos, pero si nos dicen que es viable y factible pues la presentaremos».

«No va a ser un brindis al sol. Ya lo tenemos en manos de los abogados y si es viable jurídicamente lo vamos a presentar porque ya estamos hartos de la actitud del alcalde y de que se inmiscuya en nuestros cometidos y nos ponga a los pies de los caballos», denuncia el portavoz de la UPLBA .

Rama declara que fueron los primeros sorprendidos ante esta actuación de José María González porque «estábamos cumpliendo nuestras obligaciones, que no se estaban llevando a efecto de oficio, sino que hay informes del departamento de control y disciplina urbanística del Ayuntamiento de Cádiz en los que se dice que las ampliaciones de algunas terrazas no están autorizadas. Como ese oficio lo mandan a Policía Local , cumpliendo con nuestras obligaciones nos ponemos manos a la obra. Y sorprendentemente el alcalde se pone a llamar y a ordenar y se queda todo parado y declara que va a pedir un informe».

«Si la Policía Local está actuando es a instancia de Urbanismo y está cumpliendo con sus obligaciones. Pida usted un contra informe. Lo que no puede ser es ordeno y paro verbalmente y ahora pido un informe. A las bravas no debería haber sido», manifiesta Rama .

En cuanto a las negociaciones entre la Policía Local y el Ayuntamiento para llevar a cabo una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de actualizar el Acuerdo Regulador, según explica el portavoz de la UPLBA , el concejal de personal, Demetrio Quirós , los emplazó a la segunda quincena de agosto y a partir de aquí se retomarían las conversaciones.

«Estamos a la expectativa y a la espera de que empiecen de una vez las negociaciones para que termine la situación que estamos atravesando». «Mientras tanto, los grupos con condiciones horarias específicas son voluntarias y las funciones se están repartiendo entre los policías , pero estos servicios, como el de playa, se están resistiendo mucho», concluye Rama.

