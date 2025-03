La unidad de la izquierda rebrota pero deja fuera a Teresa y Kichi

Las esperanzas de un acuerdo se daban por perdidas. Sin embargo, sin unidad y cada uno por su lado, todas las formaciones admiten que no habría la menor esperanza . Así que la sorpresa política de la pasada semana debió serlo menos. Había pocas alternativas.

Un encuentro celebrado e l pasado lunes 28 de marzo en Sevilla entre todas las formaciones políticas a la teórica izquierda del PSOE, excepto uno, terminó con un principio de acuerdo que anticipa una candidatura única a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Del pesimismo de los últimos meses se ha pasado a dar por hecho el agrupamiento. En tan solo una mañana.

Izquierda Unida, Podemos, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz salieron de la cita con sonrisa y entendimiento. De hecho, hicieron un comunicado conjunto en el que hablaban de crear un equipo de trabajo con representación igualitaria de cada parte para cerrar un programa electoral único. Es decir, hablaron de ponerse a trabajar de cara a una campaña para la que faltan pocos meses.

Desmintieron con ese gesto el mal augurio de la vicepresidenta y ministra (de Trabajo) más estelar de la legislatura, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), el pasado mes de febrero, cuando en una visita a Andalucía descartó la unificación electoral «porque ya no hay tiempo» . Parece que sí lo hay. Sobre todo, que hay ganas. Aún más, hay necesidad. Esas cinco formaciones, juntas, no garantizan un gran resultado electoral en las autonómicas andaluzas del próximo otoño pero por separado sí que se daba por seguro una irrelevancia total para todos. Los representantes de tres de estas formaciones en la provincia de Cádiz lo admiten en privado e, incluso, alguno se ha atrevido en público.

Sólo la franquicia regional de Más País, el partido de Íñigo Errejón, ha puesto reservas al acuerdo del pasado lunes. Sus, aún desconocidos, representantes andaluces afirman que hay mucho que negociar antes de dar por cerrada la lista unificada, algo que sí hacen los cuatro grupos políticos restantes. La causa de la reticencia puede estar en la arrogancia y en el escarmiento. En el primer caso, los mínimos resultados positivos en procesos electorales autonómicos como el de Madrid. El escarmiento está asociado a la mala experiencia con otra agrupación de partidos, Podemos, que acabó con un enfrentamiento total entre líderes y organizaciones participantes. Pese a esa prudencia, todas las partes dan como segura su inclusión final en la candidatura única , una vez superadas las reticencias de esta semana con nuevas negociaciones.

La ausencia que sí será segura es la de Anticapitalistas, un partido amparado en la marca Adelante Andalucía . El cruento conflicto interno entre sus parlamentarios autonómicos, liderados por la portavoz y excandidata a presidenta , la roteña Teresa Rodríguez, y los de Izquierda Unida, con expulsión de los primeros y acusaciones cruzadas de apropiarse de los fondos públicos del grupo parlamentario, ha resultado ser irresoluble.

A este distanciamiento, absoluto y también de carácter personal, se añade la mala relación de su pareja, el alcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’ con Podemos . Ni a nivel nacional, donde protagonizó enfrentamientos públicos con Pablo Iglesias antes de que Anticapitalistas fuera invitado a salir de la coalición, como a nivel local –con Podemos lanzando incluso acusaciones de acoso político y boicot a su sede gaditana–.

Las alianzas inesperadas

Los vínculos, por tanto, entre Adelante Andalucía e Izquierda Unida (a nivel andaluz) o entre Adelante Andalucía y Unidas Podemos (a escala local y provincial, además de la nacional) están completamente rotos. El resultado es que Adelante Andalucía (Anticapitalistas) se queda fuera de la recuperada y avanzada unidad de la izquierda de cara a las autonómicas. La marca electoral de Teresa Rodríguez y Kichi queda aislada, con mala perspectiva electoral. A nivel municipal, habrá que esperar. Estas alianzas y unidades de fuerzas no serán exactamente idénticas ni extrapolables. Sin ir más lejos, el coordinador de IU en la provincia ha afirmado esta semana que no hay motivo para no repetir la coalición entre IU y Anticapitalistas en el Ayuntamiento de la Cádiz, la actual, pese a sus tensiones.

Dos gaditanos, y amigos personales, como

candidatos a presidente

En junio o en otoño. En septiembre o en octubre. Las elecciones autonómicas en Andalucía se celebrarán este año. Hasta ahora, sólo una formación política, Adelante Andalucía, ha elegido ya candidata. Es roteña, Teresa Rodríguez-Rubio. Será la tercera vez que ocupe el primer puesto de una candidatura (nunca ha repetido denominación). Su grupo ya la ha elegido formalmente y está descartada, por todas las partes, la unificación con el resto de partidos a la izquierda del PSOE. Precisamente, esa agrupación de siglas que ha reaparecido esta semana cuando se daba por perdida puede tener al segundo candidato gaditano a la Presidencia de la Junta. Sería el diputado nacional por Cádiz Juan Antonio Delgado, isleño, de 51 años que fuera guardia civil durante 30 añ os. Aunque en las últimas elecciones (2019) no ganó derecho a escaño en el Congreso de Madrid, la renuncia de Noelia Vera le dio paso. Ahora es el señalado para liderar la candidatura unificada de izquierdas. Así, podría pasar del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo al de Sevilla.