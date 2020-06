Universidad La UCA tiene claro que no hay «ni tiempo ni dinero» para iniciar el proyecto de Valcárcel este año La Junta de Andalucía, que asegura que será flexible en los plazos, ha autorizado inversiones con cargo a los remanentes de las universidades andaluzas por valor de 125 millones de euros La UCA confirma que el plan de utilización de remanentes se aprobará en el Consejo de Gobierno de finales de junio y luego en el Consejo Social

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 18/06/2020 18:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El proyecto de Valcárcel parece estar condenado a ser el centro de la polémica de por vida en la capital gaditana.

El anuncio de la Junta de Andalucía el pasado 18 de mayo de iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un Fondo de Emergencia Social y Económica contra el COVID-19 (FESE) por valor de 700 millones de euros, de los que 135 millones (el 19% del total) serían aportados por las universidades públicas andaluzas, ha sentado como un auténtico jarro de agua fría en la comunidad universitaria gaditana.

El rector de la UCA, Francisco Piniella, reaccionaba a esta decisión por parte del Gobierno andaluz asegurando que estos recortes podrían poner «en peligro» a la institución y al «papel fundamental de nuestra universidad en el desarrollo social y económico de la provincia».

Asimismo, y según explicaba el rector días después de conocer la decisión de la Junta, también se ponía en riesgo el desarrollo del denominado cinturón universitario en Cádiz, en el que la rehabilitación del antiguo Valcárcel para acoger a la Facultad de Ciencias de la Educación es uno de los proyectos estrella.

La Junta defiende que a pesar de estos recortes, se ponían en marcha otras medidas para hacer frente a este ajuste financiero. Así, se ha autorizado a las universidades a recurrir a sus remanentes de tesorería no afectados, acordándose a su vez otras medidas complementarias como el pago de la deuda contraída por la Junta con las universidades desde el año 2015 (un total de 126,9 millones) y la autorización de inversiones con cargo al resto de sus remanentes por valor de 125 millones de euros.

Negociación con los rectores

Desde la UCA insisten en que esos 125 millones «son para el conjunto de las universidades públicas andaluzas, no solo para la gaditana». A este respecto, recordar que en estos momentos está abierta la negociación entre los rectores y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por lo que se desconoce la cuantía exacta que le corresponde a la UCA.

Fuentes de la Universidad de Cádiz defienden que la parte que se pueda destinar a inversión «se trata de un gasto que tiene que estar además comprometido para final de este año 2020».

Por tanto, añaden, «si a la UCA solo le corresponderá la parte establecida por el sistema universitario para cada una de las universidades, no hay ni dinero ni tiempo suficiente para acometer el proyecto de Valcárcel, ni se puede hacer de aquí a diciembre».

Argumentan que «la contratación y licitación pública de un proyecto de esas características tiene unos plazos que no pueden ser ignorados por una administración pública, como es el caso de la universidad».

Desde la UCA confirman que «si se utilizan los remanentes en esa cuantía se pone en riesgo la suficiencia financiera de las universidades».

Prioridades en la inversión

Destacar que dentro de esa negociación abierta entre la Junta de Andalucía y los rectores, éstos deberán entregar un listado con las prioridades para inversión a cargo de los citados 125 millones de euros.

En el caso de la UCA, aseguran que aún no está decidido y que el plan de utilización de remanentes se aprobará en el Consejo de Gobierno que se celebrará a finales de junio para que posteriormente tenga la luz verde del Consejo Social.

Será en ese momento cuando se conozcan las prioridades de la UCA para utilizar dichos fondos ya que en estos días se están elaborando los informes técnicos que se llevarán al Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo y su comunicación a la administración autonómica.

Desde la Universidad no confirman que Valcárcel vaya a estar incluido en este listado aunque por los argumentos esgrimidos, es decir, «que no hay ni tiempo ni dinero», todo parece indicar que no.

Por su parte, la Junta de Andalucía confirma que desde la Consejería de Hacienda, que es la que autoriza la utilización de los remanentes no afectados de las universidades, va a haber la máxima «flexibilidad» en cuanto a los plazos.

Recordar que para financiar el proyecto de Valcárcel se se marcaron tres posibles líneas: la utilización de Fondos FEDER argumentando que se destinaría a proyectos de investigación; con fondos propios de la Junta, que se incluirían en el Plan Plurianual de Inversiones; y por último con remanentes no afectados de la UCA.

Ahora, ante la nueva situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus y los recortes anunciados por la Junta, la incertidumbre sobre el proyecto de Valcárcel vuelve a planear sobre la ciudad.

Los rectores, contra los recortes

Los rectores de las universidades andaluzas han montado en cólera y aunque han mostrado su voluntad a contribuir con las difíciles circunstancias que atraviesa el país desde el punto de vista sanitario, social y económico, consideran que -con estos recortes- van a salir muy perjudicados.

A juicio de los rectores, que emitieron un comunicado conjunto, el ajuste propuesto no solo significa una reducción patrimonial neta para las universidades públicas andaluzas, «sino que genera incertidumbre sobre el futuro al tener que afrontar el mismo, si se aplica la solución propuesta, con un fondo de contingencia que se verá reducido de manera considerable».

Asimismo, señalan que el uso de remanentes de tesorería no afectados para hacer frente a gastos corrientes supone una «reducción de la financiación del conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz, algo que ya ocurrió en el año 2019».

Los rectores advierten de que los remanentes de tesorería suponen una salvaguarda para la estabilidad de las universidades frente a contingencias.

Merma en el patrimonio universitario

Por tanto, añaden, «la reducción en un solo año del 31.8% de estos remanentes para su uso en gastos corrientes (que es lo que representan los 135 millones respecto al total de remanentes del sistema a finales de 2019) supondrá una merma importante en el patrimonio de las universidades públicas andaluzas y, por tanto, en su capacidad de respuesta ante nuevas eventualidades, especialmente en un contexto económico de especial dificultad como el que se prevé para el ejercicio económico de 2021».

Por otro lado, los rectores manifiestan que frente a la propuesta acordada por la Junta de Andalucía, «entendemos que se deben explorar otras posibles soluciones como mantener el aplazamiento del pago de la deuda, de manera que esos 126,9 millones sean los que se destinen al FESE, autorizando en paralelo el uso de solo 135 millones de remanentes para su uso en inversiones, lo que además tendría igualmente el efecto de ayudar a reactivar la economía andaluza después de los efectos muy negativos de esta crisis del COVID-19».