Teresa Rodríguez, este lunes en Cádiz, tras conocer la sentencia. - Francis Jiménez

TRIBUNALES Teresa Rodríguez: «Este señor no me gastó una broma, atentó contra mi libertad sexual» La parlamentaria de Podemos se muestra satisfecha por la sentencia que ha condenado al empresario que simuló besarla por un delito de abuso. «Me humilló y me hizo pasar por una situación en la que yo no quería haber entrado»