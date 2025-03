Subiela:«Vivo en Barbate y mi hija en Barcelona y no vemos Onda Cádiz»

El director de comparsas Ángel Subiela defiende que el modelo que se ha mantenido en la retransmisión del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), en el que Onda Cádiz hacía preliminares y cuartos, y Canal Sur las semifinales y la Gran Final, era el idóneo y «siempre ha funcionado bien» .

Así, ante la decisión de la Junta Ejecutiva del COAC de que los derechos son para la televisión municipal Onda Cádiz, el comparsista asegura que es necesario llegar a un acuerdo con Canal Sur , que a su juicio- ha hecho una «magnífica labor en los últimos años que hay que agradecer» .

Cree que el Carnaval no se entendería sin Canal Sur porque «por ejemplo yo vivo en Barbate y mi hija en Barcelona y no vemos Onda Cádiz porque no nos llega ».

Aunque cree positivo que se quiera hacer un Carnaval más local y gaditano , también apunta que «hay que pensar que son muchas las personas que nos siguen y que vienen a escuchar las coplas desde otros puntos de Andalucía y del país».

Subiela discrepa con algunas voces que aseguran que si Canal Sur no emite las semifinales y la Gran Final, algunas agrupaciones pueden ver mermados sus contratos , asegurando que «a día de hoy, la mayoría los tienen ya cerrados antes de que se celebre el concurso».

Para el director de comparsas, que es absolutamente partidario de la continuidad de Canal Sur en el Carnaval de Cádiz y que está convencido de que se llegará a un acuerdo; «la RTVA apuesta a caballo ganador si opta por la retransmisión de la segunda parte del Carnaval, porque sabe lo que hay en juego y los beneficios que reporta».

De momento, se está a la espera de que se fije una fecha para la celebración de la reunión entre Onda Cádiz y canal Sur, que será cuestión de días.