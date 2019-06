ROCÍO 2019 «He sentido preocupación y tristeza por la incomprensión de algunos hermanos» El máximo responsable de la hermandad del Rocío de Cádiz cierra la romería con sabor agridulce

Para Manuel García Perales el de este 2019 ha sido su último Rocío como hermano mayor de la corporación ya que está abierto un proceso electoral y de hecho este jueves se inicia el plazo de presentación de candidaturas.

La rotura de una rueda de la carreta del Simpecado y la suspensión del camino de regreso han marcado sin duda esta última romería. Y para García Perales no ha sido del todo como esperaba. «La verdad es que el sentimiento ha sido de preocupación por el problema que tuvimos y de tristeza por la incomprensión de algunos hermanos. Hubo gente que no entendió la decisión y quería traer el Simpecado como fuera. Pero no era posible».

Y es que a la junta de gobierno en ningún momento le gustó tener que adoptar esa postura y suspender el camino por el Coto pero era la única forma para asegurar el Simpecado y no dañar más la carreta. «El Simpecado tenía que volver de una forma digna y segura. Porque antiguamente podía volver a caballo porque eran más ligeros. Pero no nos quedaba otra opción. No había ninguna carreta de otra hermandad que se pudiera utilizar».

García Perales explica además que se va a reclamar el arreglo porque el eje de la rueda es nuevo. «Esa rueda es de madera muy antigua y cuesta un dineral. La carreta llegó ayer mismo por la tarde a Cádiz y se llevará cuanto antes al taller porque ha habido un fallo y hay que reclamar lo que han hecho».

Pese a las dificultades, García Perales se queda con lo bueno, una vez más con la experiencia de la romería, con el buen tiempo que han tenido y también con que la carreta se pudo utilizar para la presentación de la hermandad ante la matriz en Almonte. «En ese recorrido se pudo utilizar la carreta, pero para tres días de vuelta por el coto no estaba».

Este miércoles el Simpecado llegaba de nuevo a su sede de San José con la presencia de los romeros y hermanos y de esta forma se cerraba la romeria de este 2019 para la hermandad de Cádiz.