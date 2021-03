Domingo de Ramos Con ganas de Semana Santa en Cádiz Cientos de fieles y cofrades se acercaron a las iglesias en esta jornada inaugural de la Semana Mayor para visitar a los titulares de las cofradías del Domingo de Ramos

Cádiz tiene ganas de Semana Santa. Este Domingo de Ramos se confirmaba lo que ya se intuía. Dos años sin procesiones dejan un vacío importante para los cofrades. Pero este 2021 los fieles y devotos no van a dejar pasar como si nada la posibilidad de ver a los titulares en los templos.

Cádiz tiene ganas de que haya Semana Santa y que todo sea normal, tal y como la hemos conocido desde hace años, con sus cambios, sus virtudes y sus defectos. Con sus capirotes llenando las calles, con sus niños pidiendo cera, sus sillas de playa cogiendo sitio en calles imposibles y sus carros de pirulís de la habana entre un cortejo y otro.

Este Domingo de Ramos se percibía todo eso. Era fácil captar que en el ambiente estaba presente ese deseo porque todo fuera como antes. Y con ese anhelo eran cientos los cofrades, devotos y hermanos que se acercaban para ver a los titulares de las cinco hermandades que este día tienen protagonismo en nuestra Semana Santa de Cádiz.

En esta jornada comenzaban además las visitas institucionales de un alcalde, José María González, y una concejala, Lola Cazalilla, que quisieron estar al lado de las corporaciones de este Domingo de Ramos de interior en el que la amenaza meteorológica, aunque fuera instrascendente, vino de parte del fuerte viento que azotó durante todo el día.

Despojado

La ilusión, la novedad y la expectación la generaba la hermandad más joven de nuestra Semana Santa, la de Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado de sus Vestiduras. La iglesia de María Auxiliadora abría sus puertas muy temprano y hacia el mediodía era allí donde se formaban las colas más largas. El motivo no era otro que el poder contemplar el misterio ya al completo con las tres imágenes nuevas que se han incorporado: los dos ladrones, Dimas y Gesta, y el soldado romano. De esta forma se da por finalizada la obra que iniciara allá por 2008 el imaginero cordobés Francisco Romero Zafra. En el patio de San Juan Bosco se exhibía el misterio íntegro, a excepción del titular que se encontraba en la iglesia para los cultos de la corporación de esta día.

Eran muchas las personas que se acercaban hasta el colegio de Salesianos para observar el que sin duda es el gran estreno de esta Semana Santa. Una vez dentro se podían apreciar los detalles de las imágenes. Incluso la espina clavada que tiene uno de los ladrones. Para todos la impresión era muy grata. El hermano mayor de la corporación, Alfonso Cortés, explicaba que «la cuadrilla ha estado aquí para regalarle unas potencias al Señor y ya hemos hablado que el peso lo lleva sobre todo la parte trasera, que es donde van las nuevas imágenes. Estamos muy contentos y a la gente le está gustando el resultado».

En la puerta principal de acceso al centro educativo, Joaquín Patrón, de la empresa Select Control, se encargaba de que se cumpliera con el aforo y las medidas de seguridad establecidas para frenar la propagación del coronavirus. «La gente, como puedes ver, colabora al máximo y se adapta a lo que tenemos. Van entrando en grupos de cinco o seis, dependiendo del aforo y también damos prioridad a personas mayores o que tengan algún problema de movilidad». En la iglesia de María Auxiliadora el altar era excepcional con los dos titulares y con la imagen de San Juan que había cedido la corporación de Las Aguas. Esta vez, esta circunstancia extraordinaria motivada por la pandemia, había hecho que los hermanos pasaran el Domingo de Ramos junto a María Santísima de la Concepción.

Hermandad de la Paz

Cerca de Salesianos, en la iglesia de San José, también había una importante fila de personas para acceder al templo que se encuentra en la Avenida. Ya era más del mediodía y tras la misa de palmas se reabrían las puertas de la iglesia. Allí, con rigurosidad y toma de temperatura incluida, los fieles se acercaban para ver el montaje que había preparado la corporación. Nuestro Padre Jesús de la Paz estaba en el centro y detrás, elevada, María Santísima del Amparo. «Está siendo una jornada muy bonita, dentro de las limitaciones», comentaba el hermano mayor, Ignacio Ortiz, quien a su vez destacaba la labor caritativa que están llevando a cabo las cofradías gaditanas. El párroco de San José y director espiritual de la hermandad, Alfonso Gutiérrez Estudillo hacía referencia al circuito que habían preparado para evitar aglomeraciones. Los fieles entraban por la puerta principal del templo y salían por el lateral, tras pasar por delante del altar donde se encontraban los titulares de la corporación.

Sagrada Cena

Otra de las sedes que acaparaba la atención este Domingo de Ramos en Cádiz era Santo Domingo, el santuario de la Patrona, en el que se encontraban las imágenes de Jesús del Milagro con sus apóstoles para la contemplación de los fieles y devotos. En esta ocasión eran hasta cincuenta kilos de fruta los que se habían dispuesto en la mesa del Señor, más de los que van cuando procesiona, y con la idea de que la que no se cortara se destine a comedores sociales. Este año además la corporación celebraba por la tarde el XIX Diálogo con el Señor para darle un contenido especial a esta jornada sin salida procesional. «Ha llevado un tiempo montar todo esto. La verdad que lo más costoso han sido las vestimentas de los apóstoles. Pero siempre llama bastante la atención. Ahora porque no hay cruceristas pero normalmente cuando vienen se quedan sorprendidos con esto», explicaba Jaime Álvarez, mayordomo de Sagrada Cena, quien también detallaba que «la disposición de las imágenes se ha cambiado para darle mayor dramatismo por el momento. Santiago, por ejemplo, mirando de rodillas al Señor... Por un lado me está doliendo más este día porque hay esta cierta normalidad y sempre te queda que lo que me gustaría es estar en la calle pero por lo menos este año tenemos esto, que creemos que no es poco».

Las Penas

En San Lorenzo también se abrían temprano las puertas del templo y allí se encontraba desde por la mañana la junta de gobierno de la hermandad de Las Penas para pasar esta extraña jornada de Domingo de Ramos junto a sus titulares. A primera hora recibía la visita de la corporación de Sanidad con la que está hermanda y que le hacía entrega de una reproducción de la Santa Faz que ha diseñado una vez más Antonio Álvarez del Pino. «Estaríamos pendientes del viento en este día, así que bueno, es inevitable pensarlo, pero la verdad es que esperamos que sea un buen domingo para todos dentro de las circunstancias», comentaba Inmaculada Ruiz Gené, hermana mayor de la archicofradía de San Lorenzo. Por la tarde la corporación celebraba su acto penitencial. Las imágenes se trasladaba la centro del altar, aún presidido por la Virgen de los Dolores de Servitas. Y llegaba uno de los instantes más especiales de esta jornada con la bendición e imposición de la nueva corona de María Santísima de la Caridad, una joya que ha sido posible gracias a las aportaciones de cuarenta familias de la hermandad de Las Penas.

Humildad y Paciencia

En San Agustín, sede canónica de Humildad y Paciencia también había actividad desde por la mañana. Hermanos y devotos se acercaban para contemplar la magnífica imagen del Cristo de Jacinto Pimentel así como la espléndida talla de María Santísima de la Amargura de Sebastián Santos. Ambos se encontraban sobre unas parihuelas a la izquierda del altar de la iglesia puesto que por la tarde, en sustitución de la salida procesional, la corporación celebraba unVía Crucis. El Señor de Humildad y Paciencia lucía en esta ocasión un nuevo pasacordón del malagueño Curro Claros y del taller de orfebrería de Sanlúcar. «Estrenamos además otros enseres de la hermandad como un incensario y la naveta y dos varas de presidencia que se incorporan a las del año pasado», comenta Jesús Sánchez, secretario de la cofradía. Tras las dos imágenes se encontraba, en el altar que habitualmente ocupa la Virgen, el Niño Jesús vestido de penitente de Humildad, una imagen entrañable que forma parte de la tradición de esta hermandad cada Domingo de Ramos.

Las ramas de olivos y palmas eran los símbolos de la celebración de esta jornada de interior en la que los templos recibieron a cientos de visitantes que con orden pudieron estar frente a sus devociones en un día inaugural de esta Semana Santa de Cádiz tan distinta pero llena de esperanza.