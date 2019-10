Ayuntamiento de Cádiz Secretismo total sobre la negociación de Kichi con los okupas de la Casa de Cádiz Ni equipo de Gobierno ni miembros del colectivo quisieron revelar el resultado de la reunión mantenida este lunes con Kichi en el Ayuntamiento gaditano

El silencio y el secretismo entorno a las negociaciones entre el Ayuntamiento de Cádiz y el colectivo ‘Okupa Casa Cádiz’ de Barcelona es total. El pasado domingo, éste último emitía un comunicado en el que anunciaba que una delegación de personas sin hogar y refugiados se había desplazado a la provincia de Cádiz para participar en varios encuentros en busca de apoyo para paralizar el desalojo de este edificio.

Al mismo tiempo, comunicaban que un equipo mediador se iba a reunir este lunes con el alcalde gaditano, José María González Santos ‘Kichi’, para establecer la ruta para conseguir la cesión temporal del inmueble; encuentro del que finalmente no ha trascendido nada.

Fuentes municipales afirmaban a primera hora de la mañana que la reunión no constaba en la agenda del alcalde gaditano y que no había conocimiento de encuentro alguno. No obstante, y tal y como decía el ‘Okupa Casa Cádiz’ en su comunicado, a las 10.30 horas entraban a la Casa Consistorial miembros de esta delegación encabezados por Lagarder Danciu, el activista líder del colectivo.

Aunque en un principio estaba previsto que se realizaran declaraciones posteriores al encuentro, finalmente el propio Lagarder aseguró que se había pedido «confidencialidad» por parte del colectivo sobre este encuentro del que el Ayuntamiento de Cádiz no ha ofrecido ningún tipo de información.

Falta de transparencia

No es la primera vez que se alude a este tipo de «cláusulas de confidencialidad» en asuntos de relevancia, como ocurrió en el pasado mandato durante las negociaciones llevadas a cabo sin éxito para la venta del módulo hotelero de la Tribuna del Estadio Carranza, hecho muy criticado por los grupos de la oposición al venir precisamente de un equipo de Gobierno que siempre ha defendido la transparencia en las instituciones públicas.

El colectivo declaraba un día antes de la reunión con Kichi que el Ayuntamiento de Cádiz «en todo este tiempo ha tenido una postura ambigua y contradictoria, hasta tal punto que ha recurrido el archivo de la causa judicial (el 25 de julio pasado) contra los ocupas que llevan un año acogiendo personas refugiadas de la ciudad condal; mientras que por el otro lado lanzaba mensajes a favor de la cesión del espacio autogestionado que llevaba abandonado más de 14 años».

Recordar que ‘Okupa Casa Cádiz’ es un proyecto autogestionado que en un año que lleva ocupando el inmueble de la antigua casa regional en Barcelona ha logrado dar acogida a más de 100 personas sin hogar y refugiados.

Horas antes de que se celebrara la reunión en el Ayuntamiento de Cádiz, que fue -según comentan- de manera informal, aseguraban que esperaban que el alcalde de Cádiz estuviera a la altura y mostrara respeto por esta iniciativa «que está recibiendo una solidaridad enorme entre los gaditanos afincados en la capital catalana»