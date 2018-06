Cine Santa María se convierte en Marsella en el rodaje de 'The Rhythm Section' La productora de la película de Jude Law y Blake Lively despliega toda su infraestructura en Cádiz para un rodaje de cinco días

Acción, expectación, estrés y la inversión millonaria de los rodajes de las grandes producciones de Hollywood han aterrizado este lunes de lleno en el barrio de Santa María de Cádiz. La película de Jude Law y Blake Lively,'The Rhythm Section', dirigida por Reed Morano -la ganadora de un Oscar- y producida por Barbara Broccoli y Denis O'Dell (responsables de la saga de películas de James Bond) ha comenzado esta mañana su rodaje con un barrio volcado y transformado para la ocasión en algunas de las calles de la ciudad francesa de Marsella, donde al parecer van a transcurrir las escenas que se grabarán en la capital gaditana.

La ropa tendida en los balcones, las vallas con graffitis pintados y los carteles con anuncios de los comicios franceses caracterizan un escenario que no es otro que el del barrio más flamenco de Cádiz, donde desde hace un mes se encuentra el equipo de rodaje preparando cinco intensas jornadas de trabajo que se desarrollarán desde hoy lunes hasta el próximo viernes 8 de junio. Alrededor de 180 personas de producción se encuentran ya en la ciudad trabajando de sol a sol para conseguir cumplir con el calendario, a las que sumarán el miércoles 300 extras que han sido contratados en la ciudad.

Sin duda, una importante inyección económica que recaerá de lleno en hoteles, restaurantes, comercios e incluso vecinos de la zona, que han tenido que dejar sus casas a la productora. Desde el Obispado hasta propietarios privados conseguirán ingresar unos cuantos miles de euros gracias a este rodaje, que en algunos casos también servirá para mejorar el aspecto de la ciudad. Es el caso de la finca de la calle Sopranis donde esta mañana se rodaba una de las principales escenas. Según algunos vecinos, el propietario ha pedido que el dinero se reinvierta en la mejora de la finca y así será.

Además, la productora Babieka Films SL también ha tenido que alquilar el vestíbulo de la estación y las zonas colindantes, donde se ha establecido el campamento base y donde se pueden ver hasta medio centenar de caravanas y 'trailers' del equipo.

Aunque poco se sabe sobre los actores y actrices que han llegado a Cádiz, parece ser que quien ya ha hecho aparición en las calles del barrio ha sido la actriz principal, Blake Lively, aunque desde la productora no han confirmado su presencia ni tampoco la del actor protagonista, Jude Law, que puede ser que ni siquiera viaje hasta la capital gaditana.

Expectación por Blake Lively

«Esta mañana he visto a la actriz y he intentado hacerme una foto con ella pero ha sido imposible. La verdad es que es un poco antipática y nos ha dicho que no, que no se hacía la foto», comenta Juan, el frutero de la calle Sopranis, que guarda silencio sobre el argumento del rodaje a petición de la productora. «Nos han pedido que no digamos nada y no puedo hablar», comenta.

Precisamente, son los comercios del barrio los mayores colaboradores de la productora en estos días. «El miércoles vamos a mantenernos cerrados de cara al público por orden de la productora, porque necesitan grabar por las calles. Evidentemente, nos van a compensar económicamente porque cerrar una frutería toda la mañana cuesta mucho», apunta la dependienta de la frutería de la Plaza de las Canastas, donde se encontraba el equipo de localizaciones transformando el aspecto.

Durante la jornada de hoy, los trabajos se han centrado en el interior del número 21 de Sopranis y en sus alrededores, donde se podían ver a algunas personas caracterizadas como marroquíes, con barbas y sus habituales chilabas. Más intensa será la jornada de mañana martes, donde podría rodarse una escena en una de las azoteas, donde hoy se estaban instalando las cámaras.

El rodaje de los exteriores está previsto para el miércoles, durante el cual permanecerá cerrado al tráfico gran parte del barrio. En principio, las localizaciones previstas son la calle Sopranis, la calle Suárez de Salazar, la plaza de las Canastas, la calle Sargento Daponte, la calle Pasquín, la calle Regimiento de Infantería de Cádiz, el Campo del Sur y la calle Arquitecto Acero.