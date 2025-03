Cs: «Retrasar el Carnaval es un acto de autoridad revestido de falsa participación»

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, considera que la decisión de aplazar la fecha del Carnaval de Cádiz «es un nuevo reflejo más de la forma de trabajar de este equipo de Gobierno, un acto de autoridad revestido de formas de falsa participación que responde a la improvisación del que no planifica y se ve obligado a adoptar finalmente decisiones precipitadas sin medir las consecuencias en términos económicos y sociales»

Para la formación naranja, «el equipo de Gobierno ha adoptado una solución fácil y simplista , cargándose así de un plumazo la posibilidad de mantener la fecha a expensas de saber si la situación sanitaria se agravará o no, algo que no está demostrado y que en la actualidad no se puede prever».

Como siempre, asegura Lucrecia Valderde, «poco trabajo y alta exigencia a la ciudadanía, que paga las consecuencias» añadiendo que « el Carnaval en junio no es tal y distorsiona por ello los calendarios litúrgicos, académicos y de las actividades turísticas y hosteleras ».

Según explica la portavoz de Cs, «la decisión podrá, o no, resultar acertada según la evolución impredecible de la pandemia, aunque el hecho objetivo es que no va a impedir la celebración del Carnaval en febrero por parte de las denominadas ilegales , con lo que el argumento de la seguridad sanitaria pierde, en parte, su justificación».

Sorprende además que otras muchas ciudades mantengan el calendario (Santa Cruz de Tenerife, Córdoba, Málaga o Punta Umbría, entre otras) y que no se haya avisado a los otros municipios de la provincia, que se ven ahora obligados a adaptarlo.

Para Ciudadanos, «la decisión ha sido revestida por el Ayuntamiento con dos foros que resultaron ser uno y en los que no se invitó a todos ni se consultó a nadie, pero no ha engañado a los afectados : el COAC lo programa el Ayuntamiento y es quien ha decidido unilateralmente celebrarlo en junio, con lo que se desgaja de la celebración del Carnaval, que es una fiesta mucho más amplia».

En todo caso, resalta Valverde, «hubiera sido deseable una mejor planificación y que previamente se hubiera trabajado con los demás colectivos directamente afectados, como son también los representantes de cofradías y hermandades, y del mundo del turismo y hostelería ».

Insiste en que «cuando se improvisa se dejan más flecos de lo deseable y, por ejemplo, ahora habrá de modificarse en pleno el calendario festivo previamente acordado, afectando así a las previsiones laborales y docentes. En suma, un acto de autoridad que desgaja el COAC de la fiesta de Carnaval en función de unos criterios no suficientemente aclarados, por lo que la responsabilidad de las consecuencias corresponde a un equipo de Gobierno que demuestra una vez más su dificultad para gestionar, planificar, aunar intereses y decidir en beneficio de la mayoría ».