Renovar el carnet de conducir sin morir en el intento

La licencia para conducir, debe ser renovada periódicamente, al igual que pasa con otros documentos oficiales. Sin embargo, hasta no hace mucho, las personas que realizaban este trámite, tenían que perder tiempo en largas colas para poder gestionar el documento. En la actualidad, surgen nuevas formas para realizar el procedimiento sin generar tanto estrés a los usuarios.

Entre esas nuevas alternativas, destacan las empresas que se encargan de gestionarlo todo sin necesidad de que te dirijas a la oficina de tráfico, además, es importante recalcar que esta renovación puede ser realizada con cualquier carnet de conducir anterior.

Evita el estrés

La mayoría de las personas de España, saben que el carnet de conducir debe ser renovado cada cierto tiempo, mediante un proceso que hasta hoy en día era demasiado tedioso. Esto se debe a que tenían que realizarse diversas pruebas médicas con largas colas de espera, adicionalmente se tenía que contar con cita previa, y muchos procedimientos más para poder renovar el carnet de conducir.

Hoy en día existen los centros de reconocimiento de conductores, los cuales permiten renovar el carnet de conducir sin necesidad de dirigirte a las oficinas de tráfico, ya que ellos mismos se encargan de realizar todo el procedimiento, como tests psicotécnicos, fotografías y toda la documentación que requieras para el proceso. Seguidamente, ellos se dirigen con la documentación a las oficinas correspondientes, para hacer las gestiones por ti.

La mayoría de estas empresas trabajan todos los días de la semana con horarios flexibles, pensados para la comodidad de todo tipo de personas. Todo esto lo hacen para brindarle todas más facilidades al cliente, para que este proceso sea lo más ligero y cómodo posible. Cuando se completan todos los trámites necesarios, se encargan de enviar la renovación del carnet de conducir a sus clientes, bien sea a domicilio o a su oficina, con esto hacen que el cliente esté satisfecho con la gestión, y agradecido por no haber invertido su valioso tiempo en el proceso.

Normativa actual

Existe un Reglamento General de Conductores que establece ciertos criterios para renovar el carnet de conducir, en el cual se establece que los permisos para conducir se dividen en categorías como A1, A2, A3, A, B, BE, B1 y AM. Los mismos cuentan con una validez de aproximadamente diez años, y una vez que se caduca ese periodo, se debe renovar dicho carnet con la mayor brevedad posible, para así poder conducir de forma legal por el territorio español.

Por otra parte, dicho reglamento también determina ciertas excepciones que se deben tener en cuenta, ya que en algunos casos determinan si los diez años son otorgados o no a determinados conductores. En los casos en los que los conductores sean mayores de 65 años, la frecuencia de revisión debe ser de forma más periódica, con estas excepciones se pretende tener un mejor control en las carreteras, debido a que estas personas pueden tener alguna limitación en el momento de conducir. Esto se expresa en el reglamento de la siguiente forma:

-Las personas de 65 años o más tienen que renovar su Carnet de conducir en un tiempo aproximado de tres años en los casos de (C1, C1 / E, C, C / E, D1 / E, D, D / E).

-Con los demás permisos, el carnet de conducir se debe renovar en un periodo de cada 5 años cuando la persona tenga más de 65 años.

Proceso para obtener el carnet de conducir

Los permisos para conducir triciclos de motor y motocicletas son de clase A, los permisos para automóviles que no pasen de los 3500 kg y que lleven a ocho o menos pasajeros son los de clase B, los vehículos de carga pesada de más de 3500 kg, y de 8 pasajeros o más son los de clase D y E.

Para terminar, te detallamos el proceso final que se debe seguir para obtener el permiso para conducir:

-Determinar si se debe o no realizar los trámites de forma personal, o buscar la ayuda de organizaciones que te hagan el proceso menos tedioso, si decides lo segundo, en poco tiempo recibirás tu carnet renovado en tu hogar o empresa.

-Buscar un centro de reconocimiento de confianza que realice todo el proceso de forma rápida y segura, para ello debes llevar tu DNI original, así como también, el carnet de conducir caducado.

-Disfrutar de todo el tiempo libre que no has gastado en trámites pesados, aprovéchalo para compartirlo con la familia, salir con los amigos, ir de viaje al lugar que siempre has querido o cualquier otra idea que se te pueda venir a la mente.

Como puedes ver, al ponerte en manos de expertos, ahorras un tiempo significativo en comparación a cuando haces los tramites por ti mismo, dichas empresas de reconocimiento se esmeran para brindarte la mejor confianza y seguridad en el momento que necesites renovar la carnet de conducir.