ELECCIONES MUNICIPALES ¿Quién pactaría con quién en Cádiz? A un mes de las Elecciones Municipales los principales partidos políticos opinan sobre posibles alianzas postelectorales tras el 26 de mayo

Sara Cantos @SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 25/04/2019 14:43h

El escenario de posibles pactos merodea en las quinielas políticas en el ámbito municipal. El de Podemos con Ganar Cádiz de 2015 tras las elecciones ha evolucionado en una única candidatura. El PSOE de Fran González, tras un apoyo irregular durante cuatro años a Podemos y Ganar Cádiz, sale a la cita electoral como «la izquierda con capacidad» para gobernar pero consciente de que «ya se verá qué pasa» después del 26 de mayo.

El PP de Juancho Ortiz ha apostado por la renovación como principal baza para regresar a la Alcaldía de Cádiz mientras que Cs tiene los tiempos ajustados para hacerse un hueco entre la sociedad gaditana tras prescindir de la experiencia de los ya exediles Juanma Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo.

En el bando conservador hay un nuevo invitado sentado a la mesa: Vox. Muchos dan por asegurado su presencia en la próxima Corporación Municipal. Ante este panorama, pese al gran respaldo que otorgan los sondeos a Kichi en Cádiz, las mayorías absolutas son cosa del pasado y los pactos parecen la norma en el presente. Cada uno de los principales partidos se han pronunciado acerca de posibles alianzas electorales.

PP: sumar «para que Cádiz gane»

Juancho Ortiz está abierto a que otros se sumen «para que Cádiz gane». «Cuando presenté mi candidatura y la lista que me acompaña dije claramente que es una lista pensada para gestionar la ciudad, que es lo que ahora no se hace. Yo he gestionado esta ciudad desde diferentes áreas y sé de que hablo perfectamente, y no hay pacto postelectoral que no pueda y deba basarse en eso, en cuál es la mejor manera de llevar a cabo las propuestas de cada partido. En esa base me van a encontrar los que quieran sumar para que Cádiz gane. Esa es la filosofía del Pacto Cádiz 2030. Los pactos tienen que venir de quienes quieran sumarse a la gestión eficaz de mi equipo», afirma el candidato.

Adelante Cádiz: sin pactos

No habrá pactos. La coalición de izquierdas ha manifestado que no pactará con nadie. «No pactaríamos con nadie. Salimos a ganar y a por la mayoría para revalidar la Alcaldía».

PSOE: la «izquierda capaz»

El PSOE sale a ganar y así lo expresa el alcaldable socialista Fran González. «Salimos a ganar porque somos la alternativa solvente y con capacidad de gestión. Somos la izquierda con capacidad, con un proyecto de ciudad». «Hace cuatro años posibilitamos el cambio tras 20 años de gobierno de la derecha. Ese cambio no ha cubierto las expectativas de los gaditanos. Por eso ahora es el momento del gobierno que necesita esta ciudad. Y eso lo representamos los socialistas». A partir de ello, desde el PSOE aspiran «a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario. De no ser así, se verá qué pasa «actuando siempre en función de lo mejor para Cádiz».

Ciudadanos: prudencia

En Cs señalan que «ahora mismo no es el momento de pensar en pactos electorales». Salen a tener el mejor resultado posible «y cuando los gaditanos voten, tendremos que ver las posibilidades que hay en el arco plenario para formar Gobierno».