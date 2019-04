PROVINCIA Pulso de policías y guardias civiles al PSOE en Cádiz a las puertas de las elecciones El colectivo que defiende la equiparación salarial de los agentes del Estado convoca una nueva concentración este jueves ante la sede del Partido Socialista

De nuevo salen a la calle. Convocados por Jusapol este jueves a las once y media de la mañana policías y guardias civiles de la provincia se concentrarán frente a las puertas de la sede del PSOE en Cádiz, en la céntrica plaza de San Antonio, para volver a recordarle sus reivindicaciones al partido que ocupa actualmente el Gobierno de España. La protesta, que exige la «equiparación real» de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otras fuerzas autonómicas, se realizará de manera simultánea en todo el país.

En un comunicado, Jusapol reivindica la vigencia de la iniciativa popular legislativa que presentó en el Congreso de los Diputados y pone en duda el compromiso del PSOE con la equiparación salarial porque, según ellos, ya se incumplió lo pactado en 1992 y 2005. «El PSOE duda sobre la tramitación o no de la ILP, (el Consejo de Estado a preguntas del Gobierno dictamina que caduca), pero desde Jusapol queremos reiterar que, aunque se hayan disuelto las Cortes, no caduca» según establece el articulo 14 de la Ley Orgánica 3/84 de 26 marzo de Iniciativa Legislativa Popular. «Las más de 550.000 firmas de los ciudadanos que quieren la igualdad no pueden caer en saco roto, la Policía Nacional y la Guardia Civil somos las instituciones más valoradas por todos los españoles, nuestro trabajo nos avala», aseguran.

Además quieren señalar que el acuerdo firmado por los sindicatos y asociaciones representativas con el Gobierno el pasado 12 de marzo de 2018 «ha sido incumplido por tercera vez, toda vez que no se han gastado la partida de 100 millones de 2018 y 100 millones de 2019, así como que no se conocen datos de la auditoría que desde diciembre ya entregó tres informes preliminares y en febrero uno definitivo, siendo la partida de 807 millones de euros a todas luces insuficientes».

Como concluyen en el mismo comunicado, Jusapol «va a seguir luchando por una equiparación real y por la defensa de los derechos socio laborales de la Policia Nacional y la Guardia Civil. Y no va a cesar hasta que todo ello se haya cumplido y no se olvida de las 13.481 familias de segunda actividad y reserva que se han quedado fuera».