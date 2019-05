Puerto de Cádiz El Puerto de Cádiz presenta su potencial en el transporte de cargas especiales La entidad participa, de la mano de Puertos del Estado, en la feria BreakBulk que se celebra en Bremen, donde promociona su capacidad

La Voz Cádiz Actualizado: 22/05/2019 18:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Puerto de la Bahía de Cádiz participa en estos días en la feria BreakBulk, que se celebra entre el 21 y el 23 de mayo en la ciudad alemana de Bremen, y donde está presentando su potencialidad en el transporte de cargas especiales.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz asegura que los puertos españoles reciben cada vez más encargos para el transporte de lo que se ha dado en llamar «cargas de proyecto», es decir, mercancías de dimensiones fuera de los tamaños y pesos habituales que forman parte de grandes estructuras que deben ser manipuladas en amplios espacios, con grúas especiales y personal altamente cualificado.

Además, añade que los propios puertos se encargan de organizar y coordinar todos los transportes que participan en la cadena logística.

La Autoridad Portuaria está manteniendo reuniones con operadores, transitarios y agentes del sector que participan en esta feria para exponerles las condiciones y características técnicas que la Bahía gaditana y sus instalaciones portuarias ofrecen para este tipo de transporte.

Bajo el paraguas de Puertos del Estado, con quien también asisten otros Puertos de Interés General del Estado, comparten el eslogan ‘Too big? too heavy? too complicated? Not for Spanish Ports: Spanish Ports, where too complicated simply doesn’t exist’, con el que se representa de manera explícita la capacidad de los puertos españoles para mover y manipular las mercancías que pasan por ellos, en especial las más complejas como palas eólicas, estructuras metálicas, plataformas off-shore...

El Puerto de Cádiz espera con su presencia en esta feria consolidar los tráficos de este tipo ya existentes, e intentar captar otros nuevos.

BrealBulk Europe, la feria más importante en carga a granel, logística de carga de proyectos y ro-ro de Europa, permite a transitarios, terminalistas, transportistas marítimos especializados, puertos, proveedores logísticos, etc., mostrar a los más de 7.000 asistentes las posibilidades manipular y transportar cualquier tipo de mercancía.