Publicidad online y offline: ¿cuál necesita tu empresa?

Aunque estemos en pleno siglo XXI y parezca que la «cuarta revolución» llegó para cambiar todo lo ya establecido, dando paso exclusivo a la era digital, lo cierto es que hay cosas que, por su simplicidad y funcionalidad, persisten y parece ser que seguirán así. Un caso claro es la publicidad offline.

Es verdad que sus detractores la consideran obsoleta, pero la publicidad offline ostenta aún un número cuantioso de seguidores y logra llegar a un público puntual, con resultados aceptables. Todavía existe una gran parte de la población que ve las cadenas de televisión nacional en distintos países, o que se pierde mirando las vallas publicitarias de las carreteras, así como escuchando asiduamente la radio.

También hay quien compra revistas y acepta panfletos, o utiliza cupones de descuento. Sí, todo eso aún ocurre, y es difícil que deje de suceder. No obstante, la publicidad online, mal llamada «contraparte de la offline», presenta posibilidades necesarias que aportan a las empresas un alcance considerable.

«Offline plus online», una alianza necesaria

A pesar de los millares de defensores de una y otra tendencia publicitaria, lo cierto es que fusionadas funcionan mejor. La alianza de ambas ofrece un crecimiento sólido para las empresas que le aplican, y está demostrado. No en vano franquicias como McDonald’s o KFC persisten en su aplicación conjunta.

Ahora bien, sí que es evidente que existen diferencias entre publicidad online y offline, y bien marcadas, pero eso no implica que se logre entre ambas un equilibrio. Todo depende del ojo que mire, y del especialista que estudie el caso. Cada empresa es un mundo, y requiere un estudio minucioso de sus productos y servicios para poder saber a cabalidad cómo escoger la estrategia publicitaria más acertada y asertiva.

Ventajas de aunar offline y online

Todo lo que sume ganancias, es bueno, así que todo lo que logre una expansión exponencial para tu negocio vale la pena.

El modelo común de mercadeo offline tiene la particularidad de crear familiaridad con el consumidor, trato directo, brinda ese factor humano que nunca debe dejarse de lado. Por otra parte, el modelo online facilita un auge de ventas que sería imposible sobrellevar con solo tiendas físicas.

En el caso de Zara, por ejemplo, tras aplicar técnicas de marketing online y ventas vía web, aumentó considerablemente sus ingresos, logrando vender una cantidad de artículos que, de forma normal con sus tiendas físicas, hubiese sido imposible.

No obstante, la gente que compra la ropa de forma física va a esta tienda para interactuar con los vendedores, sentir el local, palpar las prendas, eso es irremplazable y no puede perderse. Así como ocurre con Zara, ocurre con el resto de marcas. El factor «encuentro», no puede desvincularse del proceso de compra, y está netamente asociado con la publicidad offline.

Enlazar la tendencia offline con la online te permitirá incrementar las ventas sin sacrificar la esencia de la marca, algo que, para cualquier emprendimiento serio, no puede negociarse.