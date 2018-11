ELECCIONES ANDALUCÍA El PSOE termina una campaña «propositiva» y aspira a obtener un «amplio apoyo» García y Jiménez Barrios piden un apoyo mayoritario que permita la formación de un Gobierno fuerte que no dependa de nada, ni de nadie

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, y el candidato número uno en la lista al Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, han realizado este viernes en Cádiz un balance de la campaña en la que los socialistas han pretendido trasladar a la ciudadanía de la provincia tres valores claros. Apostar por el PSOE es sinónimo de estabilidad, productividad y seguridad. Así lo han compartido ambos dirigentes que han hecho hincapié en la responsabilidad del voto y sus consecuencias, en la utilidad de la decisión que se tome el próximo 2 de diciembre donde los socialistas aspiran a lograr «un apoyo mayoritario que nos abra la puerta a un Gobierno fuerte que no dependa de nada ni nadie para hacer avanzar a esta tierra».

«Hemos desplegado a todos nuestros cargos por todos los rincones de esta provincia con objeto de trasladar nuestro balance sobre la acción de Gobierno, nuestro proyecto para los próximos años y sobre todo, hacer llegar la necesidad de revalidar la confianza de los gaditanos y gaditanas para poder seguir desarrollando la estrategia que comenzamos hace tres años y medio en esta provincia y que tan buenos resultados está dando a la luz de los datos del paro que hemos bajado en más de 43.000 personas durante el mandato agotado», ha explicado García.

«Nosotros confiamos en obtener un amplio apoyo porque hemos recorrido el territorio y es verdad que conocemos a muchísima gente y mucha gente, mejor dicho, nos conoce a nosotros y creo que esa cercanía va a hacer que la gente esté convencida de que el único proyecto con credibilidad, con aportaciones económicas para llevar a cabo las ofertas electorales es el PSOE», ha afirmado el candidato.

Frente a la ausencia de Cádiz en los debates dentro «una campaña con mucho ruido y pocas propuestas», el vicepresidente del Gobierno andaluz ha citado dos ejemplos recientes que certifican la buena senda del relato del PSOE en torno al impulso del modelo productivo mediante la inversión en investigación e innovación con el que se identifica la sociedad porque ha participado con propuestas de esta estrategia sobre los fondos europeos. Así, Jiménez Barrios se ha referido a Innovazul que ha sido esta semana una muestra del potencial de todo el conocimiento y la inteligencia relacionada con el mar y a la ampliación aprobada en San Roque de la factoría de CEPSA.

«La marca PSOE está fuerte porque la ciudadanía ha podido comparar y comprueba cómo se trabaja para dar solución a los problemas y restituir los efectos de las negras páginas de la crisis y los recortes», ha aseverado la dirigente socialista para recalcar que «nuestro proyecto garantiza la solvencia de que vamos a seguir poniendo los recursos que propicien ese avance, la seguridad de que nadie se va a quedar por el camino por falta de oportunidades y de que aquí no se da ni un solo paso atrás».

La secretaria general ha explicado que ha sido «una campaña en la que, una vez más, hemos gastado suela en el asfalto, cercana a la ciudadanía, pegada al terreno de la realidad, dando la cara en los numerosos repartos de material informativo y con más de 200 actos celebrados en los que hemos tenido la presencia de grandes líderes como Pedro Sánchez, Susana Díaz, los ministros de Trabajo y Fomento y a José Luis Rodríguez Zapatero».

Mientras en el PSOE se ha intentado que fuese una campaña propositiva, muy sectorializada con encuentros con agentes sociales y económicos, universitarios, agricultores, sectores productivos, jóvenes y colectivos en favor de la igualdad, «en la otra acera» García ha dibujado «una campaña tosca de tono muy duro con un PP en bicefalia y al que le espera un via crucis tras las elecciones, un partido como Ciudadanos cuyo candidato no cuaja y por eso le flanquean Rivera y Arrimadas que quieren convertir a nuestra tierra en moneda de cambio, y por último, una confluencia con doble personalidad, con planteamientos incoherentes como la moratorias industriales o su posición respecto a la carga de trabajo para astilleros que convirtió a Teresa Rodríguez en una candidata a la fuga y al alcalde de Cádiz en un regidor en busca y captura porque no se le ha visto en toda la campaña». «Resulta triste que la meta de Podemos sea aspirar a ser segundo para condicionar la presidencia de la Junta, están diciendo alto y claro que su único afán es bloquear las instituciones», ha apuntado.

En el mismo sentido, el candidato ha lamentado «ese permanente tres contra uno», mientras que el PSOE siempre será «un aliado de la negociación y el diálogo porque eso es lo que está reclamando la ciudadanía, que nos pongamos de acuerdo». «Hemos demostrado que podemos gobernar con mayorías absolutas y sin ellas, con pactos o mediante acuerdos de gobernabilidad. Y queda claro que cuando el PSOE gobierna en las instituciones a esta provincia le va mejor, que un gobierno a la derecha solo significa pasos atrás en derechos y libertades, falta de oportunidades, en definitiva, la derecha que hoy en día representan PP y Ciudadanos solo conduce a la desigualdad y el voto a Ciudadanos ya ha dejado de ser útil», ha señalado.

En último término, han invitado de cara al día de reflexión a realizar un análisis sosegado de todas las coordenadas que conduzcan a «una decisión tomada desde la coherencia y convicción democrática, pensando en todas las consecuencias que del voto se derivan».

«Se empeñaron en decir que las ideologías habían muerto y con ellas el bipartidismo, pero en estas elecciones solo hay dos caminos, un cambio a peor de la derecha de PP y Ciudadanos o seguir manteniendo la confianza en la izquierda que representa el PSOE, la de toda la vida, la izquierda útil y responsable, la que vela por los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, la que ha blindado a pulmón el Estado del Bienestar que crearon en este país los gobiernos socialistas».