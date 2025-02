Los problemas de accesibilidad, limpieza e iluminación en Puntales

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), Juancho Ortiz, acompañado de los concejales Carmen Sánchez, Nuria Álvarez, Maite González García-Negrotto, José Carlos Teruel y José Manuel Cossi, han recorrido el barrio de Puntales junto a varios miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos San Lorenzo del Puntal de Puntales, con el objetivo de tomar el pulso a las demandas y problemas del barrio.

Los populares constataron con los dirigentes vecinales los problemas generalizados del barrio, que se centran en «falta total de accesibilidad en varias zonas», «dejadez absoluta de la limpieza » y «deterioro absoluto en la iluminación » de zonas como el Paseo Marítimo en el entorno del Club Náutico Municipal Alcázar. Las primeras deficiencias que fueron denunciadas por los vecinos a los ediles del Grupo Popular hacían referencia a la imposibilidad de recorrer para personas con movilidad reducida varias aceras del barrio.

Falta de mantenimiento

Los problemas de limpieza e iluminación también fueron motivo de parte del recorrido que hicieron vecinos y ediles, algo que –tal y como señaló J uancho Ortiz - es la norma general en todos los barrios de Cádiz. El presidente del grupo municipal llegó a indicar que «la dinámica de no abordar los problemas diarios de los barrios se está traduciendo en un deterioro generalizado que costará millones de euros resolver, porque no se trata de Puntales, es Puntales, Cerro del Moro, Loreto… todas las zonas. Son kilómetros de aceras sin arreglar, papeleras sin reponer, parterres, jardines deteriorados, instalaciones deportivas de barrio, etcétera. Es mucho dinero que no se ha invertido en estos cinco años y que ya es insoportable en muchas zonas».

Juancho Ortiz concluyó haciendo hincapié en que el barrio de Puntales se está convirtiendo para personas con movilidad reducida en una zona trampa, «llena de calles sin salida, aceras y terraplenes sin ninguna ordenación que obligan a estas personas a hacer recorridos cinco o seis veces más largos de los habituales para llegar a varios puntos del barrio».