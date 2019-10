Primeras mujeres policías de Cádiz «Al principio costó pero contamos con el respeto de compañeros y ciudadanos» Un total de 173 mujeres de la Policía Local, Nacional, Autónomica y Guardia Civil se dieron cita este miércoles en el centro La Merced para homenajear a las primeras agentes de Cádiz

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 16/10/2019 20:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han pasado cerca de cuatro décadas al servicio de los gaditanos bajo un uniforme, el de la Policía Local.

Paloma, Mercedes, Araceli, Maribel y Carmen se convertían, allá por los años 80, en las primeras mujeres policías locales de Cádiz. De ellas, tan solo queda una en el Cuerpo, Paloma, que se jubilará en tan solo unos meses, después de que Mercedes ya lo hiciera hace un año y Araceli el pasado mes de julio. Respecto a Maribel, falleció en 2017 y, Carmen pasó a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento.

Tras 38 años en el Cuerpo, ayer se homenajeaba a estas mujeres que marcaron un hito, allá por los años 80, cuando se presentaron a las primeras oposiciones para mujeres en la Policía Local.

Paloma afirma que lo tenía claro desde pequeña. «Salieron un total de nueve plazas aunque yo le decía a nuestro profesor de la academia donde nos preparamos durante meses que había ocho plazas ya que una era mía ya (risas)». Y así fue, Paloma -a sus 23 años- fue la primera de esta promoción y consiguió su sueño de ser policía local junto a sus compañeras.

En el caso de Mercedes, contaba con 27 años y se presentó por casualidad ya que su intención era opositar a cualquier plaza que saliera en el Ayuntamiento. «Quería trabajar y como las primeras oposiciones que salieron fueron las de la policía, pues me presenté. A la semana de incorporarme me arrepentí porque no teníamos medios y muchas veces salir a la calle era muy difícil. Llegué a mi casa y le dije a mi marido que me quería marchar».

Unos comienzos difíciles

No obstante, añade, «entró un nuevo mando que hizo numerosos cambios en la Policía Local, incorporando nuevas secciones como los atestados o la patrulla verde y ya me animé. Han pasado 38 años y estoy encantada».

Ambas confirman que la calle y el contacto con el ciudadano siempre ha sido lo que más les ha gustado.

Sus comienzos en la Policía Local no fueron fáciles y se han ido ganado poco a poco el respeto no solo de sus compañeros sino de los ciudadanos. Afirman que sus superiores les llamaban «las niñas» y «nos protegían mucho, como si fuéramos sus hijas».

No obstante, Mercedes señala que «hubo unas oposiciones de manera paralela para hombres que también se incorporaron al Cuerpo y llegamos a tener cierta rivalidad y algunos roces con ellos». Es más, indica Paloma, «llegaron a decir que trabajar con nosotras era un problema de día y un compromiso de noche». Y todo ello, por no ser del mismo sexo.

Fue entonces cuando las cuatro mujeres que estaban en el cuerpo acudieron a hablar con sus jefes para intentar solventar esta situación pidiendo, que ya que los grupos eran de cuatro, que las pusieran a ellas juntas.

Escaso porcentaje de mujeres

La petición fue concedida y, según recuerdan emocionadas, «de ahí nació mucho más que un compañerismo que ha derivado en una amistad extraordinaria convirtiéndonos en las mejores amigas».

La incorporación de la mujer a la Policía Local se ha hecho muy poco a poco, siendo el porcentaje bajísimo (no llega al 10%). A juicio de las primeras policías locales gaditanas, «la conciliación es uno de los motivos que hacen que muchas mujeres no se presenten o que, una vez dentro, abandonen».

La vida de una policía mujer, al igual que en otras profesiones, no tiene horario, «sabes a la hora que entras pero nunca a la que sales».

Aunque reconocen haber sufrido el machismo, aseguran que , a lo largo de los años, «tanto los compañeros como los ciudadanos se han terminado acostumbrando a ver a mujeres policías» ganándose su respeto y admiración.