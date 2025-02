«Prefiero ponerme delante de un juez que tener a un familiar intubado en una UCI»

Unas 40.000 familias en toda España y aproximadamente dos centenares en la provincia de Cádiz decidieron, el pasado mes de septiembre, cuando dio comienzo el curso escolar, no llevar a sus hijos al colegio por miedo a ser contagiados de coronavirus.

No consideran que se trate de absentismo escolar ya que reivindican que sus hijos puedan estudiar desde sus casas y ser evaluados. Su lucha: el derecho a elegir entre la educación presencial, de la que no están en contra, o la telemática.

Gema es una de las madres que ha decidido dejar a sus hijos en casa y habla en nombre de todas las familias que han optado por esta vía. Vive en una pedanía de la comarca de la Janda, San José de Malcocinado, y sus hijos cursan sus estudios en colegios diferentes, uno en Medina y otro en Benalup.

Asegura que cuenta con familiares de riesgo y que sobre su conciencia quedaría ponerles en peligro como consecuencia de un contagio a través de las aulas. «Desde el 13 de marzo, apenas salimos, no hemos ido a bares, ni a terrazas, ni a la playa este verano ya que queremos proteger a toda la familia de este virus. Cuando llegó septiembre, con la segunda ola de Covid encima, no me podía creer que se abrieran los colegios y empecé a difundir mi preocupación por redes sociales», señala.

Poco a poco se pusieron en contacto con ella otras madres que pensaban lo mismo, crearon grupos de Whatsapp y se integraron en foros de toda España defendiendo una vuelta segura y voluntaria a las aulas , además de la libertad de decidir en tiempos de pandemia.

Gema asegura que, aunque tiene controladas aproximadamente a 200 familias de la provincia en esta situación, «seguro que hay muchísimas más». Esta madre, que asegura que es una madre «responsable» y no «insumisa» , ha dejado de estudiar y de trabajar para hacerse cargo de sus hijos, a los que atiende diariamente con sus tareas en casa.

«Aunque mis hijos están estudiando en casa porque voy consiguiendo como puedo los temarios y las tareas, en el colegio no me las admiten, ni me las mandan y tampoco evalúan a los niños», señala Gema, que insiste en que «lo que demandamos es una enseñanza on line y que no se les niegue la educación a nuestros niños ».

Amenazas por absentismo

Resalta que «soy consciente de que hay madres que tienen que llevar a sus hijos al colegio porque trabajan y no pueden quedarse en casa con ellos pero los centros tienen que estar seguros, con ratios mas bajas, filtros Hepas en las aulas, grupos burbujas reales, mas separación entre los alumnos , maestros que no estén rotando de una clase a otra.... Respeto la voluntad de otros padres pero lo único que pido es que respeten la mía también».

Gema ha enviado escritos a los directores de los colegios, al ayuntamiento, a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía pero no ha recibido respuestas ni soluciones.

Insiste en que hay madres, aunque no es su caso, «que están recibiendo amenazas de que les van a quitar a sus hijos pero lo único que queremos es salir vivos de esta pandemia con nuestros hijos de la mano». Sentenció:« Prefiero ponerme delante de un juez, que ver a un familiar mío intubado en una UCI ».

Protesta on line este domingo para reivindicar el derecho a decidir sobre la educación Este domingo 15 de noviembre se ha convocado una concentración on line bajo el lema ‘El derecho a decidir en tiempos de pandemia’ con el principal objetivo de visibilizar la situación que están viviendo miles de familias de todo el país que han decidido no llevar a sus hijos al colegio al considerar que no hay un cien por cien de posibilidad de que estén seguros frente al coronavirus. El encuentro virtual se celebrará en redes sociales, tendrá lugar a partir de las las 11.30 horas de hoy domingo y podrá seguirse a través del enlace: https://www.facebook.com/groups/413608612956825/?ref=share . Las familias que se encuentren en esta situación podrán contar brevemente su experiencia en esta concentración on line o bien conocer la del resto de personas que también han decidido dejar a sus hijos en casa. El grupo de madres gaditanas que hablan a diario de sus circunstancias y de sus vivencias tras tomar esta difícil decisión se han puesto en contacto también con el Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar (IAPAE) , que cuenta con abogados y asesores para estos padres ante las advertencias que les llegan a muchos de ellos de que, por absentismo escolar, podría intervenir Fiscalía e incluso retirarles a sus hijos.

Más temas:

Cádiz

Colegios

Coronavirus

Hijos

Educación