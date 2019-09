Presupuestos El PP pide a la Junta que incluya el Hospital en el nuevo presupuesto de 2020 Los populares presentan una propuesta al pleno de este viernes para que se incluya la partida económica necesaria para iniciar la tramitación una vez que se ha considerado como un proyecto prioritario

El Grupo Municipal del Partido Popular de Cádiz ha presentado una propuesta al próximo pleno para que la Consejería de Salud «asigne en sus próximos presupuestos para 2020 la partida económica necesaria para el inicio de la tramitación que haga realidad en los próximos años la licitación y construcción del nuevo Hospital de Cádiz».

El expuesto de la propuesta plenaria reseña que el grupo proponente «ha venido reclamando en este pleno la construcción del hospital de referencia en Cádiz desde hace ya lustros.

El compromiso que en su día realizó el presidente autonómico Manuel Chaves ha cumplido ya 15 años, y en todos ellos este Ayuntamiento ha tenido la reclamación de estos concejales para el cumplimiento del mismo».

El portavoz popular, Juancho Ortiz, como portavoz ha señalado al respecto que «las últimas noticias por parte de la Junta sobre que, no solo no se descarta ni se aplaza como hicieron desde el gobierno del PSOE, sino que ha entrado a formar parte del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta 2020-2030 es motivo de alegría, pero no impedimento para que sigamos reclamando con la misma fuerza que siempre, el cumplimiento de estos compromisos con la ciudad».